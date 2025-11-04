Senado condena asesinato del alcalde de Uruapan y respalda estrategia de seguridad federal

La mesa directiva del Senado de la República condenó enérgicamente el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ocurrido el pasado sábado, y expresó su solidaridad con la familia del edil, el Ayuntamiento y el pueblo michoacano.

En un posicionamiento oficial, calificó el crimen como un “acto cobarde” y manifestó que “la violencia indigna y duele al pueblo de México”. La Mesa Directiva extendió sus más profundas condolencias ante los trágicos acontecimientos que cobraron la vida del presidente municipal.

El órgano legislativo respaldó la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como el Plan Michoacán por La Paz y la Justicia, señalando que “atiende el problema desde sus causas y procura consolidar una justicia integral que implica el fortalecimiento de un sistema judicial que erradique la impunidad para alcanzar la paz duradera”.

El presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, al coordinar un operativo con policías ministeriales, en imagen de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Asimismo, los senadores expresaron su solidaridad con el pueblo de Michoacán y respaldaron las acciones que encabeza el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para restablecer la paz en la entidad.

La Cámara alta refrendó “su compromiso por el trabajo conjunto y coordinado entre instituciones para construir la paz en cada rincón del territorio mexicano” e hizo un llamado a las autoridades competentes para que realicen las investigaciones de manera eficaz y expedita.

El Senado confió en que se garantizará la justicia “por este terrible acto que atenta contra la seguridad y bienestar del pueblo de Uruapan, de Michoacán y de México”.

▶️ La presidenta del Senado, @LauraI_Castillo, leyó un pronunciamiento por el cual el Senado expresó sus condolencias a la familia del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez. También condenó este acto cobarde y la violencia que indigna y duele al pueblo de… pic.twitter.com/70RqxWBWP6 — Senado de México (@senadomexicano) November 4, 2025

