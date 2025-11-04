Trump destaca coordinación con Sheinbaum pero exige más acciones contra cárteles mexicanos

A la izquierda, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

La administración del presidente Donald Trump manifestó su satisfacción con el trabajo coordinado de su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, aunque insistió en que continuará presionando a México para intensificar su lucha contra los cárteles de la droga.

“En cuanto a Claudia Sheinbaum y la relación del presidente con ella, creo que él la respeta mucho como Presidenta de México y también aprecia mucho la coordinación que ella ha proporcionado a la Administración”, señaló la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante su conferencia de prensa.

La portavoz presidencial enfatizó que Washington mantiene una postura activa en el tema del narcotráfico: “Puedo hablar en nombre del presidente y decir que estamos presionando continuamente a México para que haga más por combatir el tráfico de drogas y los cárteles de la droga dentro de su país, y estamos colaborando con ellos en todo lo que podemos”.

Las declaraciones de Leavitt surgieron luego de que la cadena NBC revelara que la administración Trump estaría considerando operaciones militares en suelo mexicano dirigidas contra infraestructura y liderazgos de grupos criminales. Según funcionarios citados por el medio, estas acciones incluirían el uso de drones para destruir laboratorios clandestinos y atacar a integrantes de los cárteles, sin buscar debilitar al gobierno mexicano.

Sin embargo, Sheinbaum rechazó categóricamente estos reportes. “No va a ocurrir. Tenemos un entendimiento en seguridad que trabajamos durante muchos meses con el Gobierno de Estados Unidos y lo acordamos cuando estuvo el secretario de Estado [Marco Rubio]. Y vamos a seguir trabajando en ese marco de entendimiento”, afirmó desde Palacio Nacional.

La mandataria mexicana también reveló que el gobierno estadounidense ha propuesto en otras ocasiones el envío de tropas para combatir la delincuencia, ofertas que ella ha rechazado sistemáticamente.

Por otro lado, Leavitt expresó su condena al asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodriguez, quien fue atacado a balazos el sábado tras participar en un evento público. “Condenamos toda violencia política en cualquier lugar y en todas sus formas”, declaró la vocera.

