Buscan democratizar el aprendizaje y educación

De izq a der.: Mario Delgado, titular de la SEP; la Presidenta Claudia Sheinbaum, y Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencias y Humanidades, ayer.

Al encabezar el Primera Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Edu cación Superior, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó la plataforma de educación y capacitación en línea SaberesMx, un proyecto que busca democratizar el aprendizaje y modernizar el sistema de educación superior.

La plataforma reunirá contenidos de las universidades del país, certificados por la SEP, con cursos cortos, microcredenciales acumulables y trayectorias formativas para todas las edades, reconociendo aprendizajes formales, no formales e informales, desde cálculo o termodinámica hasta lenguas originarias, inteligencia artificial o civismo constitucional.

La mandataria federal convocó a las y los rectores de universidades a sumarse a la plataforma, con el propósito de acercar el conocimiento a la población.

Asimismo, los llamó a hacer un ejercicio de austeridad republicana para ampliar la matrícula de estudiantes y garantizar el acceso a la educación. “Quedaron lejos tiempos de la parafernalia del poder, de los privilegios, podemos hacer un gran esfuerzo por nuestros estudiantes, entre menos privilegios haya más matrícula se puede abrir, es factible”, agregó.

EL DATO: El primer curso de SaberesMx inicia el 17 de noviembre, será de prevención de adicciones, con una duración de 18 horas, y se espera que participen 5.5 millones de estudiantes.

Reconoció la disposición de los rectores para la construcción del nuevo Bachillerato Nacional y confió en que, con la unión de esfuerzos entre universidades y el Gobierno, se podrán atender los proble mas de la nación y alcanzar metas como la soberanía tecnológica o de innovación. Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, dijo que las universidades no sólo pue den ser centro de transferencia de cono cimientos técnicos. Remarcó que hoy las escuelas enfren tan cuatro retos: responder al humanismo para que se aprenda el buen vivir; integrar la tecnología, sobre todo la inteligencia ar tificial, para acortar brechas a quien más lo necesita; reforzar el papel del bien público y transformación; repensarse y transfor marse desde dentro. Además, recordó que una de las metas del sexenio es crecer a 55 por ciento la cobertura educativ

Por eso la universidad en estos tiempos debe romper primero con la idea de que la educación termina al obtener un título. La educación permanente debe ser un derecho que las personas puedan volver cuando necesiten aprender algo nuevo o cambiar de oficio o recapacitarse o reinventarse y que ofrezca posibilidades a la universidad de hacerlo, de recibirlos y hacer esta reinvención” Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP)



El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, reconoció que la obsolescencia de los conocimientos es uno de los retos que aún se enfrenta en las universidades, por lo que dijo ver en SaberesMx un esfuerzo público que enseñará para aprender durante “toda la vida”.

El director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval, informó que, como parte de esta estrategia colaborativa, la institución abrió 28 mil 176 espacios de educación virtual (Polivirtual) y extendió campus a estados como Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Chiapas y dos más próximos a inaugurarse en Guerrero.

A la reunión también asistieron los rectores y directores de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. También participaron los directivos del Tecnológico Nacional de México, la Benemérita Universidad de Puebla, la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, la Universidad Intercultural del Pueblo y la Escuela Normal del Valle del Mezquital.