Segob acuerda diálogo permanente con autoridades de Michoacán para fortalecer el Plan de Paz y Justicia

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo este martes una reunión de trabajo con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y presidentes municipales de la entidad para establecer un diálogo continuo que permita fortalecer las estrategias de seguridad en el estado.

“Esta tarde nos reunimos con el gobernador @ARBedolla, así como presidentas y presidentes municipales de #Michoacán, para acordar un diálogo continuo que permita el trabajo conjunto con su mirada y experiencia”, informó la funcionaria federal a través de sus redes sociales.

El objetivo del encuentro fue definir acciones concretas que enriquezcan el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia anunciada el martes por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para atender la problemática de seguridad en la entidad.

“De esta manera definiremos acciones concretas para enriquecer el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia anunciado por la Presidenta @Claudiashein en beneficio de los habitantes de la entidad”, señaló Rodríguez.

Este encuentro se da tras el asesinato del alcalde de Uruapan,Carlos Manzo, el fin de semana pasado.

La reunión contó con la participación de funcionarios federales, estatales y municipales.

Durante la mesa de trabajo, se abordaron temas relacionados con la coordinación entre los tres niveles de gobierno, el fortalecimiento de las capacidades policiales y la atención a las causas sociales que originan la violencia.

La secretaria Rodríguez Velázquez subrayó que el propósito del diálogo permanente es construir soluciones conjuntas y sostenibles que devuelvan la tranquilidad a las comunidades michoacanas.

El gobernador Ramírez Bedolla, por su parte, refrendó el compromiso de su administración con la estrategia federal de seguridad, destacando que el trabajo coordinado con el Gobierno de México permitirá avanzar en la pacificación del estado, una de las regiones más afectadas históricamente por la presencia del crimen organizado.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia forma parte de una estrategia nacional impulsada por el nuevo gobierno federal, que busca reforzar la presencia institucional en zonas prioritarias, fortalecer la prevención del delito y garantizar el acceso a la justicia en municipios con mayores índices de violencia.

Con este acuerdo de diálogo permanente, la Secretaría de Gobernación y las autoridades locales buscan consolidar un frente común para atender la inseguridad desde una perspectiva integral que combine acciones de seguridad pública, programas sociales y mecanismos de reconstrucción del tejido comunitario.

