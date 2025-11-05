Sujeto acosa a Sheinbaum durante recorrido por el CH

El video evidencia el momento en el que el hombre aborda a la mandataria cuando ella atendía a otras personas a su paso por el Centro Histórico de la CDMX, ayer.

Un hombre tocó sin consentimiento a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, mientras salía de Palacio Nacional rumbo a un evento que encabezó después del mediodía.

La agresión ocurrió luego de que la mandataria salió a pie para caminar por calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, rumbo a la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que se encuentra sobre la calle de República de Argentina, a tres cuadras de la sede del Poder Ejecutivo.

El video evidencia el momento en el que el hombre aborda a la mandataria cuando ella atendía a otras personas a su paso por el Centro Histórico de la CDMX, ayer. ı Foto: Captura de video

Sheinbaum Pardo caminó junto a personal de ayudantía que resguardaba su avance; sin embargo, la gente comenzó a abordarla para saludarla, abrazarla y tomarse fotos con ella o expresarle algún mensaje.

TE RECOMENDAMOS: Zoé Robledo presenta avances del programa México Te Abraza IMSS da seguro a 75 mil paisanos repatriados de EU

Sin embargo, entre algunos de los tumultos, mientras Sheinbaum Pardo interactuaba con una señora, un hombre se aproximó por detrás, para intentar darle un beso en la mejilla y luego estiró los brazos para rodearla, a lo cual la mandataria reaccionó de inmediato tomándole las manos al sujeto y llevándolas hacia atrás.

El video evidencia el momento en el que el hombre aborda a la mandataria cuando ella atendía a otras personas a su paso por el Centro Histórico de la CDMX, ayer. ı Foto: Captura de video

Un elemento de ayudantía, que se encontraba a una ligera distancia, intervino de inmediato para apartar al hombre, quien insistió en acercarse a la Presidenta para tomarse una foto, a lo cual la mandataria accedió, para luego continuar con su camino, mientras saludaba a más personas.

La grabación del momento se viralizó con rapidez en redes sociales, en donde los comentarios expresaron condena e indignación por la agresión cometida por el sujeto contra la Presidenta.

El video evidencia el momento en el que el hombre aborda a la mandataria cuando ella atendía a otras personas a su paso por el Centro Histórico de la CDMX, ayer. ı Foto: Captura de video

Las redes sociales mostraron comentarios de personas, principalmente mujeres, que reprobaron el hecho, independientemente de que no compartan ideología política con la mandataria, y también la difusión del material, por representar una agresión. Además, se exigió con insistencia identificar al hombre para que enfrente a la justicia.

En entrevista, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, dijo sentirse preocupado como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), y como coordinador de la mayoría de legisladores “sobre esta circunstancia que hoy aconteció a la Presidenta en su caminar a la calle de Argentina.

El video evidencia el momento en el que el hombre aborda a la mandataria cuando ella atendía a otras personas a su paso por el Centro Histórico de la CDMX, ayer. ı Foto: Captura de video

“No puede confiarse la seguridad de ella. Es un símbolo lo que ella representa para todos nosotros. Es la primera mujer Presidenta y no puede estar tan vulnerable. En ninguna parte y frente a nadie. Aunque su equipo de seguridad se exceda, tiene que tener un mínimo de cuidado para con ella”, dijo.