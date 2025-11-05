Temblor HOY 5 de noviembre de 2025 en México: Noticias AL MOMENTO de sismos

En punto de las 08:00 horas, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) publicó su reporte matutino de sismicidad de este 5 de noviembre, que incluye todos los movimientos de magnitud menor de 1.0 actualizado hasta las 08:00 horas.

A continuación, te presentamos toda la actividad sísmica detectada durante la madrugada de este martes en al menos siete entidades de la República.

La dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encargada de monitorear la actividad sísmica en todo el territorio mexicano registró temblor de intensidad 4.0 a 63 km al sur de Jáltipan de Morelos, Veracruz aproximadamente a las 06:36 horas.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 63 km al SUR de JALTIPAN DEMORELOS, VER 05/11/25 06:36:31 Lat 17.40 Lon -94.64 Pf 153 km pic.twitter.com/DFRXdH138l — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) November 5, 2025

¿En dónde más tembló?

De acuerdo al reporte matutino de sismicidad del SSN esta es la actividad sísmica del país:

Sismo intensidad 3.0 grados a 21 km al suroeste de Pichucalco, Chiapas a las 06:22 horas

SISMO Magnitud 3.0 Loc. 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS 05/11/25 06:22:33 Lat 17.34 Lon -93.22 Pf 3 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) November 5, 2025

Sismo intensidad 3.2 grados a 13 km al sureste de Pinotepa Nacional, Oaxaca a las 03:34 horas

Sismo intensidad 3.5 grados a 131 km al suroeste de Tonalá, Chiapas a las 02:02 horas

Sismo intensidad 4.0 grados a 129 km al suroeste de Tonalá, Chiapas a las 01:52 horas

SISMO Magnitud 4.0 Loc 129 km al SUROESTE de TONALA, CHIS 05/11/25 01:52:54 Lat 15.09 Lon -94.39 Pf 16 km pic.twitter.com/X6IGceQxvT — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) November 5, 2025

Sismo intensidad 3.4 grados a 24 km al oeste de Río Grande, Oaxaca a las 00:03 horas

Medidas de prevención

Toma medidas en tu hogar

Antes de que suceda un temblor, se recomienda revisar de manera constante la estructura del hogar, así como identificar las zonas de menor riesgo; además, revisa las instalaciones de gas y luz.

Planifica evacuación con tu familia

Ante un eventual sismo, prepara a tu familia para la prevención de riesgos con la elaboración de un plan. También puedes realizar simulacros y ubicar las rutas de evacuación, además de tener a la mano una mochila de vida.

En un sismo, conserva la calma

Durante un temblor, es importante alejarte de puertas y ventanas, conservar la calma, cortar el suministro de gas y electricidad, así como alejarse de edificios altos.

Medidas para un retorno seguro a casa

Una vez que pase es importante que al regresar a tu hogar no encender cerillos, usar el teléfono solo para emergencias y atender las recomendaciones de las autoridades.

Prepara una mochila de vida

Recuerda que la prevención puede ayudarnos a salvar muchas vidas.

🎒👨‍👩‍👧‍👦 Frente a cualquier contingencia, tu seguridad y la de tu familia empieza en casa: Prepara una #MochilaDeEmergencia, la cual te ayudará a afrontar las primeras 48 horas después de un #emergencia.



👉https://t.co/OCSD66dDh8 pic.twitter.com/kM23geXrg8 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 4, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT