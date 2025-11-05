‘Tocar a una es tocar a todas y hoy todas estamos con la Presidenta’: Diputadas de Morena

Diputadas morenistas expresaron su repudio a los actos acontecidos el martes en calles del centro histórico, donde la Presidenta Claudia Sheinbaum, fue interceptada por un sujeto que la acoso; ante ello las legisladoras dijeron que “tocar a una es tocar a todas y hoy todas estamos con la Presidenta”.

En el acto celebrado en el recinto legislativo de San Lázaro, las diputadas, encabezadas por la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en esta Cámara, la diputada Anaís Burgos, mencionaron que “Lo que vivió la presidenta el día de ayer, un acto de acoso no es un hecho menor, es reflejo del machismo que aún pretende imponerse sobre la dignidad y la autoridad de las mujeres, incluso cuando se trata de la presidenta de la República”.

En la ronda de preguntas las legisladoras fueron cuestionadas por representantes de los medios, y resaltó el tema cuando se preguntó: “¿cómo levantar el puño violeta con perfiles como Cuauhtémoc Blanco o Félix Salgado Macedo en su partido?”

Ante ello de manera inmediata la diputada Burgos, respondió: “Lo hemos dicho fuerte y lo hemos dicho claro. Las diputadas y diputados de Morena, estamos a favor de todas las mujeres y vamos a apoyar siempre a todas las mujeres, siempre y cuando se siga el debido proceso. Y nosotras siempre vamos a estar del lado de las víctimas y siempre de las mujeres que viven violencias”.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México durante conferencia matutina en Palacio Nacional. ı Foto: Cuartoscuro

En su intervención la diputada Gabriela Georgina Jiménez Godoy, señaló: “todas las mujeres de Morena, levantamos la voz para respaldar a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Pero, sobre todo, levantamos la voz por todas las mujeres mexicanas, porque cuando tocan a una, nos tocan a todas”.

Indicó que no se debe seguir normalizando la violencia, “no podemos seguir normalizando que pisoteen nuestra dignidad, no podemos quedarnos calladas ante estos hechos, porque quedarnos calladas hoy representa que las siguientes generaciones sepan que estas mujeres, a donde lleguemos, seguiremos siendo violentadas. No podemos seguir normalizándolo”.

Señaló que hoy se puede ver a una presidenta que “está haciendo un gran trabajo, con grandes resultados y que todo lo podemos ver en cifras”.

Sin embargo, destacó nunca antes se había visto “una campaña mediática tan hostil, tan fuertemente agresiva en contra de un presidente o una presidenta. Pero si nos ponemos a pensar, siempre a las mujeres nos cuesta el doble para que se nos reconozca la mitad. Siempre la crítica es más severa hacia las mujeres que hacia los hombres. Siempre a nosotras las mujeres nos ha costado más, nos ha costado llegar a donde estamos mucha violencia”.

Recordaron la Ley Olimpia ı Foto: Cuartoscuro.

Explicó que este caso dejo ver toda la violencia digital que se ejerce contra la mandataria y que como ya se mencionó, “la Ley Olimpia, gracias a muchas activistas en todo el país, se logró y aquí se legisló. Pero lo que tenemos que hacer es que se haga realidad”.

Indicó que no solamente basta con que se hagan leyes, se tiene que hacer que se apliquen, “tenemos que hacer también que la sociedad mexicana pueda generar una introspección para que podamos en realidad acabar con las violencias, con todo tipo de violencias que es lo que estamos luchando tanto en el Congreso como allá afuera, es lo que exige la gente, acabar con las violencias”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT