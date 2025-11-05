Van más de mil 500 denuncias por uso irregular del agua: Conagua

Más de mil 500 denuncias por uso irregular del agua han sido presentadas por las y los ciudadanos, dio a conocer este miércoles el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Se trata de alertamientos hechos por la población por medio del portal que lanzó la Conagua, como parte del Plan Hídrico Nacional, que entre sus objetivos tiene el reordenamiento de concesiones.

“Hay un gran avance, en el último corte que tenía, no tengo el dato ahorita actualizado, llevábamos un poco más de 1500 denuncias que, por cierto, están siendo atendidas de una manera muy rápida”, dijo.

En cuanto a la revisión de los más de 536 mil títulos de concesión que hay en México, para verificar su localización, vigencia, uso, dijo que ya se han llevado a cabo cuatro mil procedimientos, de los cuales, aseguró, “un alto número termina en sanción”.

Recordó que este plan se compone de proyectos estratégicos de infraestructura, saneamiento de ríos, ordenamiento de concesiones para alcanzar el uso eficiente del agua en el campo.

Tras mencionar que 76 por ciento del agua disponible para consumo humano en México se destina a la agricultura, destacó el papel del Plan Nacional de Tecnificación del Riego, con el que se ubica a México como el único en el mundo al implementarlo.

“En este rubro, México está realizando un trabajo que es referente a nivel mundial porque, aunque hay otros programas de tecnificación en el mundo, México es el único país que vincula la tecnificación del campo, el uso eficiente del agua en el campo para destinar parte de esta agua que se ahorra al consumo humano y eso lo hace un proyecto único en el mundo con esta visión de avanzada”, destacó.

Entre los alcances, ahora que la meta creció de 13 a 18 distritos de riego por atender, se pretende concretar la tecnificación de más de 200 mil hectáreas a lo largo del sexenio, para recuperar dos mil 800 millones de metros cúbicos de agua para destinarlas al consumo de la población.

A su vez, se espera que esto permita a 225 mil productores incrementen sus producciones con menos agua, lo que terminará por reflejarse en los ingresos de las familias dedicadas al campo.

Aarón Mastache Mondragón, subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola, expuso que para este año la meta entre las acciones es conseguir 520 km de revestimiento y rehabilitación de canales y canaletas con las que se dirige agua a los campos; también llegar a seis mil 84 hectáreas con tecnificación parcelaria; realizar 139 rehabilitaciones y modernización de pozos, entre otros puntos.

Hasta ahora, el avance físico global del plan es de 40 por ciento en 17 de los 18 distritos.

Los de mayor avance se encuentra en estados de Aguascalientes, Coahuila, Durango y Sonora; por debajo del 50 por ciento de avance se encuentran los estados de Chihuahua, Guanajuato, Morelos, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Hidalgo, Baja California y Tamaulipas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR