PJF gastó más y resolvió menos en su último año antes de reforma judicial: Inegi

El Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2025, que documenta el último año de operación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) del Poder Judicial de la Federación (PJF) antes de su extinción el 1 de septiembre pasado, reveló una disminución significativa en la actividad jurisdiccional: durante 2024, ingresaron 16 mil 370 asuntos jurisdiccionales a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y egresaron 13 mil 979, lo que representa una disminución de 4.9 por ciento y 6.9 por ciento respectivamente en comparación con 2023.

De acuerdo con el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que corresponde al ejercicio 2024, último año completo de operación del sistema judicial federal antes de la reforma constitucional que eliminó al CJF para dar paso al nuevo Órgano de Administración Judicial, la disminución en la actividad jurisdiccional es más pronunciada en los órganos del Consejo.

Al cierre de 2024, a nivel nacional, se registraron 5,216 personas juzgadoras:

🚺 43.9%

🚹 56.1%



Durante el mismo periodo, ingresaron 16,370 asuntos jurisdiccionales a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 48.3% correspondió al amparo directo en revisión.



En los poderes… pic.twitter.com/xSDPFjDBI8 — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) November 6, 2025

En 2024, ingresaron 428 mil 572 asuntos a los Tribunales Colegiados de Circuito y egresaron 387 mil 798, lo que representa una disminución de 18.7 por ciento y 18 por ciento respectivamente.

TE RECOMENDAMOS: Lotería Nacional se sumará a este periodo Lanzan app Buen Fin 2025 para verificar ofertas y comercios

Los amparos directos, que tradicionalmente concentran la mayor carga de trabajo, también mostraron descenso: la cantidad de amparos directos ingresados a los Tribunales Colegiados de Circuito disminuyó 6.9 por ciento en relación con 2023.

En contraste, los Juzgados de Distrito experimentaron un aumento atípico en procesos civiles y administrativos federales, con 810 mil 259 asuntos ingresados, lo que representó un incremento de 252.4 por ciento, mientras que los juicios de amparo indirecto disminuyeron 5.4 por ciento.

A pesar de la reducción en la carga de trabajo, el presupuesto ejercido mostró un incremento marginal.

A precios constantes de 2018, el presupuesto que ejercieron en 2024 el Poder Judicial de la Federación y los Poderes Judiciales estatales fue de 99 mil 234.9 millones de pesos, lo que representó un aumento de 0.4 por ciento en comparación con 2023.

Del total ejercido por el PJF, el 88.6 por ciento correspondió al CJF, órgano que cesó funciones el 1 de septiembre de 2025 como parte de la reforma judicial impulsada por el gobierno federal.

El censo también documenta la composición por género del Poder Judicial. Al cierre de 2024, el CJF contó con 785 personas magistradas: 23.6 por ciento fueron mujeres y 76.4 por ciento hombres, la proporción más baja de participación femenina en cargos de magistratura a nivel nacional.

En contraste, se registraron 5 mil 216 personas juzgadoras a nivel nacional: 43.9 por ciento mujeres y 56.1 por ciento hombres, evidenciando mayor equilibrio en los niveles inferiores de la carrera judicial.

La mayor proporción de mujeres magistradas se registró en el Poder Judicial de Tlaxcala, con 66.7 por ciento, mientras que la mayor proporción de mujeres juzgadoras se registró en el Poder Judicial de Yucatán, con 71.2 por ciento.

En el sistema penal acusatorio, durante 2024 ingresaron 269 mil 508 causas penales, lo que representó un aumento de 0.9 por ciento respecto a 2023. Sin embargo, se registraron 503 mil 937 causas pendientes de concluir al cierre del año, 14.3 por ciento más que en 2023.

Los delitos más frecuentes registrados en causas penales estatales fueron violencia familiar con 17.7 por ciento, robo con 14.4 por ciento y delitos contra la salud relacionados con narcóticos en su modalidad de narcomenudeo con 14.4 por ciento.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR