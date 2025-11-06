Sheinbaum anuncia plan ‘México, país de innovación’; inauguran escuela de IA en Tláhuac única en el continente

Al inaugurar el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial con sede en Tláhuac, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que esto formará parte de un proyecto mayor que llevará por nombre “México, país de innovación”, con el cual se proyecta hacer que el país no se quede atrás.

“De esa forma, no cerramos esta posibilidad de que todos tengan acceso a aprender los distintos conceptos, conocimientos relacionados con inteligencia artificial, pero vamos a ir desarrollando para que pueda haber esta oportunidad para acceder a empleos diversos, que es hoy algo que está ocurriendo en el mundo y que México, por supuesto, no se quiere quedar atrás. Esto que anunciamos el día de hoy, igual que SaberesMx, es parte de un proyecto muy grande que muy pronto vamos a presentar, que se llama ‘México, país de innovación’ y en el que todas y todos ustedes van a formar parte”, exclamó Claudia Sheinbaum Pardo desde el Instituto Tecnológico de Tláhuac.

Claudia Sheinbaum Pardo hizo hincapie en que se puede posicionar a México como una potencia científica y humanista a ma vez.

TE RECOMENDAMOS: En Sinaloa Destaca gobernador Rubén Rocha coordinación entre corporaciones de seguridad de los 3 niveles en operativos

“Estamos convencidos que con la IA y los jóvenes de México, si damos todas las posibilidades para que estudien, para que se desarrollen, vamos a hacer de México una potencia científica, tecnológica, humanista y hacer de México, que ya es grandioso, todavía un país más grandioso de lo que tenemos hoy”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo.

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, destacó que con la inauguración del Centro Público de Formación en IA nace la escuela pública de inteligencia artificial más grande del continente.

“Básicamente, hoy nace la escuela pública de inteligencia artificial y código más grande del continente. No hay un ejercicio, un esfuerzo similar”, sostuvo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR