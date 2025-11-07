Aseguran más de 1.8 millones de litros de combustibles y 2.5 toneladas de cocaína en operativo nacional

El Gabinete de Seguridad federal informó que, durante operativos del jueves 6 de noviembre en al menos nueve estados, se realizaron detenciones, cateos y una serie de aseguramientos de drogas, armas y combustibles que representan una afectación millonaria a la delincuencia.

De acuerdo con el comunicado conjunto, en Michoacán se incautaron 2.5 toneladas de cocaína frente a sus costas. El cargamento, distribuido en 87 bultos, representa “una afectación económica de más de 980 millones de pesos”, precisó el documento.

FGR, GN y Ejército refuerzan acciones contra el crimen organizado.

En Baja California, elementos de la FGR, Ejército y Marina aseguraron 753,012 litros de diésel y 11 contenedores de distintas capacidades tras cateos a dos inmuebles, como parte de la estrategia contra el robo de hidrocarburos.

Asimismo, en San Luis Potosí, la SSPC y la Guardia Nacional detuvieron a un hombre que transportaba 67,000 litros de combustible sin acreditar su legal procedencia.

Fuerzas federales ejecutan cateos y detenciones en nueve estados.

En Hidalgo, fuerzas federales y estatales detuvieron a 19 personas, entre ellas tres extranjeras, y aseguraron armas largas y cortas, chalecos tácticos, placas balísticas, seis vehículos —cuatro con reporte de robo— y drogas valuadas en más de 425,000 pesos, según el informe oficial.

En Sinaloa, la Guardia Nacional localizó 11 kilos de pastillas de fentanilo ocultos entre la maleza. El valor comercial del aseguramiento asciende a 37.5 millones de pesos, se precisó. En ese mismo estado, efectivos federales reportaron la detención de varios individuos, así como la incautación de armas largas, cargadores, artefactos explosivos y vehículos.

FGR, GN y Ejército refuerzan acciones contra el crimen organizado.

Además, la FGR informó la incineración de casi una tonelada de metanfetamina, 920 kilos de marihuana y diversas sustancias, así como la destrucción de 347 máquinas tragamonedas en la entidad.

En Ciudad de México, autoridades de la SSC, Semar, Ejército y Guardia Nacional cumplimentaron cateos en cuatro alcaldías, donde fueron detenidas siete personas presuntamente vinculadas al narcomenudeo.

Operativos dejan decomisos millonarios y más de 20 detenidos.

En Guerrero, se detuvo a cuatro personas —dos extranjeras— a bordo de un vehículo. En la intervención se aseguraron armas, cartuchos, droga, teléfonos celulares y ropa táctica.

En Aguascalientes, autoridades federales y locales cumplimentaron una orden de aprehensión contra un hombre acusado de desaparición, privación ilegal de la libertad y lesiones dolosas.

La operación forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, sustentada en cuatro ejes: “Atención a las causas; consolidación de la Guardia Nacional; fortalecimiento de la inteligencia e investigación; y coordinación con las entidades federativas”, recordó el Gabinete.

