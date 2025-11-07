García Harfuch y el secretario de la Defensa, visitarán Morelia y Uruapan

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, y el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, visitarán Morelia y Uruapan la próxima semana, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario estatal señaló que estas visitas tienen el propósito de fortalecer la estrategia nacional en el eje de seguridad del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, anunciado recientemente por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo objetivo central es garantizar condiciones de tranquilidad y bienestar en la entidad a través de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Ramírez Bedolla destacó que la presencia de ambos funcionarios federales en Michoacán responde a la instrucción directa de la presidenta Sheinbaum de atender de manera prioritaria los temas de seguridad, particularmente en las regiones donde se requiere reforzar la presencia institucional y fortalecer la confianza ciudadana.

“La visita de los secretarios de Seguridad y de la Defensa refleja el compromiso del Gobierno de México con Michoacán y con la construcción de la paz”, subrayó.

Como parte de esta estrategia integral de coordinación y atención a la entidad, esta semana el gabinete federal ha sostenido diversas reuniones con autoridades estatales y municipales, así como con representantes de distintos sectores —social, político, económico y académico— con el propósito de escuchar las necesidades locales y construir una propuesta conjunta que contribuya a la consolidación del plan de seguridad.

El gobernador explicó que durante las visitas a Morelia y Uruapan, los secretarios federales encabezarán mesas de trabajo con mandos de seguridad y autoridades locales para revisar los avances de los operativos interinstitucionales, evaluar resultados y definir nuevas acciones de prevención, inteligencia y proximidad social.

Asimismo, se prevé que ambos funcionarios recorran instalaciones de seguridad y cuarteles de la Guardia Nacional, además de sostener encuentros con representantes de la sociedad civil y del sector empresarial, con el fin de fortalecer la colaboración ciudadana en las tareas de pacificación.

Ramírez Bedolla reiteró que Michoacán es una prioridad dentro del Plan Nacional de Seguridad y afirmó que el trabajo conjunto con el Gobierno de México permitirá avanzar en la reducción de delitos, la recuperación de espacios públicos y la reconstrucción del tejido social.

“Estamos trabajando de manera coordinada, con una estrategia basada en la atención a las causas y en el fortalecimiento institucional. La presencia de García Harfuch y del general Trevilla Trejo refrenda ese compromiso con Michoacán”, concluyó.

