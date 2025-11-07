‘Ningún mexicano quiere que los jóvenes se acerquen a los grupos delincuenciales’: Presidenta

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este viernes que “ningún mexicano quiere que los jóvenes se acerquen a los grupos delincuenciales. Fueron 36 años de abandono hacia la juventud”, esto tras ser cuestionada en la Mañanera del Pueblo por el caso del menor de edad que presuntamente asesinó al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo,

Claudia Sheinbaum lamentó los hechos y recalcó que la estrategia de seguridad nacional no puede limitarse a la presencia de fuerzas armadas o policías, sino “que debe incluir acciones profundas de atención a las causas sociales”.

Claudia Sheinbaum explicó que su gobierno busca fortalecer la cultura, el deporte y la educación como herramientas para ofrecer alternativas reales a los jóvenes y alejarlos de la delincuencia organizada.

“Una estrategia de seguridad debe tener la parte formal —la policía, la Guardia Nacional—, pero también la atención a las causas, la atención a los jóvenes”, afirmó Claudia Sheinbaum.

Y negó que la política de “abrazos, no balazos” signifique “indulgencia con los delincuentes”, como ha señalado la oposición.

Claudia Sheinbaum envió un mensaje de solidaridad a las familias de Michoacán, afirmando que “no están solas”, y recordó que el domingo se presentará el Plan Michoacán, enfocado en reconstruir el tejido social y fortalecer la seguridad en la entidad.

Las declaraciones de Claudia Sheinbaum se dan luego de que la Fiscalía de Michoacán identificó este jueves a un adolescente de 17 años como el presunto autor material del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el sábado en la noche al término de la celebración local del Festival de las Velas.

