Senadora morenista causa controversia al entregar apoyos a Veracruz con su nombre; ‘confiaron en mí’, responde

A más de un mes de las inundaciones en la región de la Huasteca, continúa el apoyo, el recuento de los daños, la atención a los damnificados y, desafortunadamente, también las controversias.

En esta ocasión, fue la senadora morenista Raquel Bonilla quien se vio envuelta en una controversia relacionada con la entrega de apoyos de Taiwán a Veracruz, pues, como señaló un usuario en redes sociales, entregó los paquetes firmados con su nombre.

Inundaciones en Veracruz. ı Foto: Cuartoscuro

¿Un caso de apropiación o simple trámite formal? Esto es lo que sabemos de la controversial firma de Raquel Bonilla en las entregas de apoyo desde Taiwán y su respuesta.

Raquel Bonilla firma apoyos a Veracruz; asegura que confiaron en ella

En redes sociales, el usuario Carlos Torres compartió una imagen en donde se aprecia una etiqueta de los apoyos enviados por Taiwán a los afectados por inundaciones en Veracruz, en donde aparece la firma de la senadora por Morena.

Ante esta inusual situación, el usuario de redes pidió a la senadora que aclarara si estas imágenes son verdaderas y, de ser así, que aclarara por qué un apoyo internacional está firmado por su nombre.

“Senadora, ¿puede desmentir o confirmar que etiquetó apoyo internacional para afectados de Veracruz con su nombre?”, pidió el usuario.

Bonilla Herrera respondió a la petición del usuario, y dijo que, efectivamente, esas etiquetas habían sido colocadas por ella, pero aseguró que la explicación era muy simple, y es que la Embajada de Taiwán, dijo, le confió personalmente la entrega de estos apoyos.

“Establecimos una coordinación directa con el gobierno de Taiwán, quienes depositaron su confianza en una servidora para llevar a cabo toda la logística, organización, empaquetado y entrega de los apoyos”, explicó la senadora en redes.

“Por solicitud de la Embajada de Taiwán, y como parte de su protocolo de identificación y transparencia, cada paquete fue debidamente etiquetado para reconocer su origen y garantizar la correcta distribución”, abundó.

¿Será verdad? Aunque la respuesta suena convincente, otros usuarios en redes sociales no fueron convencidos, y aseguraron que se trata de un uso indebido de su imagen.

¿Es ilegal que un político coloque su nombre en un apoyo?

Esta acción podría ser interpretada como promoción personalizada o uso indebido de recursos públicos, lo cual es ilegal y está penado en México.

El uso indebido de recursos públicos está contemplado en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas leyes electorales, y se sanciona con amonestación, multas, suspensión, destitución o prisión.

Sin embargo, es necesario considerar los atenuantes, por ejemplo, que la senadora no está contendiendo por algún cargo público, o bien que, como ella explicó, sea verdad que la Embajada le pidió directamente colocar su nombre.

