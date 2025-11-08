Alistan nuevos apoyos a damnificados

La jefa del ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que será el lunes cuando dará inicio la segunda entrega de apoyos para familias afectadas por inundaciones en cinco estados de la república por afectaciones tras las intensas lluvias.

“El lunes 10 inicia la distribución del segundo apoyo a través del Banco de Bienestar. Entonces, para que estén pendientes. Se les envía —como todos tienen su teléfono— se les envía un mensaje vía telefónica para decirles en dónde van a estar las Mesas de Bienestar y del Banco del Bienestar para poder dar el segundo apoyo”, dijo la mandataria federal.

Este lunes iniciará la segunda entrega de apoyos económicos para las familias damnificadas por las inundaciones en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

El Dato: la reubicación de familias será necesaria en zonas donde viven cerca de ríos, como medida preventiva ante futuras lluvias.

Así lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, quien precisó que los beneficiarios serán notificados a través de un mensaje de texto, donde se detallará el día y en qué módulo del Bienestar deben presentarse.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre las acciones que su gobierno mantiene ante las inundaciones registradas en varios estados del país, señalando que continúa el trabajo con maquinaria pesada para abrir caminos y restablecer el acceso a comunidades afectadas.

La mandataria precisó que, aunque algunas zonas permanecen parcialmente incomunicadas, las personas pueden entrar y salir caminando, mientras se llevan médicos, medicamentos y otros apoyos esenciales.

Sheinbaum también mencionó que en ciertos casos será necesario reubicar familias, especialmente aquellas que viven cerca de ríos que crecen durante la temporada de lluvias, con el fin de prevenir futuras tragedias.

“De todas las zonas que recorrí, hay incluso personas que nos lo piden: ‘Nos queremos reubicar porque sabemos que aquí, si vuelve a crecer el río, vamos a volver a tener problemas’. Entonces, hay muchísimas personas que están pidiendo la reubicación. ¿Qué es lo que se hace? La Sedatu va a los lugares y habla, igual, familia por familia, y se les plantea: ‘Esta zona tiene que reubicarse, la reubicación es en este lugar’. Y se plantea la forma de construcción para poder restituir las viviendas”.