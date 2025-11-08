Cae exrector de la UAEM ligado a La Estafa Maestra

El exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, quien era requerido por la justicia desde hace seis años, bajo acusaciones de peculado, fue detenido en el municipio de Cuautla, mediante una orden de aprehensión ejecutada por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR).

El arresto del exrector está inscrito en el Registro Nacional de Detenciones. Vera Jiménez fue rector de la UAEM entre 2012 y 2018 y durante ese periodo fue vinculado al caso de La Estafa Maestra, una investigación que destapó el desvío de recursos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

En julio de 2020, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) lo encontró culpable del desvío de 239.3 millones de pesos de recursos federales mediante operaciones inexistentes. Con el fin de impedir su detención, Vera promovió un amparo y obtuvo una suspensión provisional.

El Tip: La Estafa Maestra implicó el desvío de 7,670 mdp con la participación de 11 dependencias y 8 universidades públicas.

Tras su detención, el exrector fue llevado a la delegación de la FGR en Cuernavaca y posteriormente trasladado a oficinas centrales de la Ciudad de México, de acuerdo con los informes.

Tras su gestión en la UAEM, Alejandro Vera se convirtió en candidato a la gubernatura por el partido Nueva Alianza; en esas fechas se mantuvo en confrontación directa con el entonces gobernador Graco Ramírez, quien lo perseguía penal y políticamente, mientras el exrector movilizaba constantemente a estudiantes y académicos para exigir el cese de la violencia y la inseguridad durante ese gobierno.

Fue aprehendido por primera vez hace siete años por corrupción presupuestal en el ámbito estatal, y aunque obtuvo su libertad semanas después, los procesos penales se han mantenido vigentes.