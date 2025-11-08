Miles en Uruapan exigen justicia por Manzo y voto de castigo

Arropada por miles de personas que este viernes salieron a manifestarse, la alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, se dirigió por primera vez a los habitantes del municipio tras el asesinato de su esposo, el edil Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre, y les advirtió que en 2027 habrá voto de castigo, pues se hará valer la memoria de quien fue el líder del Movimiento del Sombrero.

“Quienes mandaron matar a Carlos Manzo no supieron que este sombrero tiene una fuerza imparable, incansable. En 2027 les vamos a dar ese voto de castigo, porque vamos a hacer valer la memoria de Carlos Manzo”, proclamó la viuda de Manzo al emitir su primer mensaje en el contexto de la multitudinaria manifestación.

El Dato: El ayuntamiento de Uruapan llamó a los habitantes a llevar las llaves que ya no le sirvan para fundirlas y realizar una estatua en honor a Carlos Manzo.

Frente a miles de personas que marcharon ayer en repudio por el homicidio del exalcalde, Quiroz se refirió a la fuerza del movimiento que fundó su esposo y que, dijo, está viva para continuar el legado de Carlos Manzo, con miras al proceso electoral de 2027, en el que se renovará la gubernatura, congreso y ayuntamientos de Michoacán.

TE RECOMENDAMOS: En colaboración con empresas Alista plan de formación tecnológica para jóvenes

“Tendrían que matarnos a todos los que estamos aquí para que esta lucha deje de caminar en las calles. No vamos a permitir que nadie vuelva a pisotear a los uruapenses, ni que ensangrenten más esta tierra”, advirtió mientras sostenía el sombrero de su esposo.

La presidenta municipal también se refirió a la visita que hizo en días recientes a Palacio Nacional, donde se reunió con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Quiero que sepan que la reunión que tuve con la Presidenta de México no fue para ir a doblar las manos, fue para ir a exigir justicia, justicia por Carlos Manzo; exigir que volvieran a ver a nuestro municipio; fue para exigir que saquen a todos esos delincuentes que ellos saben dónde se encuentran”, dijo ante los manifestantes.

Casi una semana después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, vecinos de Uruapan tomaron las calles para exigir justicia y repudiar la violencia en su municipio. La protesta paralizó la ciudad, con cientos de comercios cerrados en señal de duelo y hartazgo por la inseguridad.

La manifestación recorrió las principales calles de la ciudad con un fuerte mensaje de rechazo a la inacción gubernamental y la omisión que para los ciudadanos fue clave en el crimen.

La imagen de Carlos Manzo se hizo omnipresente en la manifestación, impresa en camisetas, pancartas y sombreros que recuerdan sus orígenes en el Movimiento del Sombrero, que le dio fuerza para llegar a gobernar. A pesar del dolor, la sociedad civil mostró esperanza y determinación para no dejar caer la lucha contra la violencia y la inseguridad.

La marcha transcurrió en un ambiente de indignación y esperanza. Los asistentes corearon consignas como “¡Ni un paso atrás” y “Uruapan unido jamás será vencido!”, mientras vestían camisetas blancas y portaban sombreros alusivos al Movimiento del Sombrero, que dio origen al liderazgo de Manzo.

La manifestación contó con participación de comerciantes, aguacateros, transportistas, estudiantes, médicos y colectivos ciudadanos, quienes suspendieron actividades en señal de protesta.

Raquel Ceja, abuela de Manzo, con 89 años de edad y en silla de ruedas, fue la primera oradora en la plaza principal: “No puede ser, no lo puedo creer… yo le decía: ‘No tienes necesidad’. Pero él me decía que tenía que hacerlo. Mátenme a mí, no les tengo miedo”.

La movilización también estuvo marcada por una fuerte presencia de sectores económicos claves de Uruapan que expresaron su hartazgo ante la inseguridad que frena su desarrollo.

Comerciantes locales resaltaron la alta incidencia de extorsiones y robos que afectan sus negocios, mientras productores y aguacateros manifestaron su preocupación por el impacto que la violencia tiene en la cadena productiva y comercial, provocando pérdidas millonarias y afectando a miles de familias.

Estudiantes y docentes universitarios participaron activamente en la marcha, destacando la necesidad de un ambiente seguro para la educación y el desarrollo juvenil. Jóvenes manifestantes corearon consignas de paz y denuncias contra la impunidad que predomina en la región, pidiendo mayor atención estatal y federal para garantizar sus derechos y seguridad.

Presentan mañana Plan Michoacán por la Paz

› Por Claudia Arellano

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este domingo presentará el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, luego de las consultas que hizo el Gobierno federal con distintos sectores del Gobierno local con la comunidad, y donde también se consultó con la Iglesia.

“No nos vamos a ir de Michoacán”, aseguró, tras resaltar que las familias de la entidad “no están solas”, y destacó que en el estado ha habido presencia de fuerzas federales, en especial de la Guardia Nacional, así como la dispersión de programas del Bienestar. Sin embargo, reconoció que se debe fortalecer la estrategia.

Asimismo, aseveró que se lleva a cabo un trabajo en conjunto con el Gobierno estatal, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en aras de implementar medidas que proporcionen resultados concretos y a corto plazo.

Sobre el caso del menor de edad que ultimó al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, dijo: “Ningún mexicano quiere que los jóvenes se acerquen a los grupos delincuenciales. Fueron 36 años de abandono hacia la juventud”.

Recalcó que la estrategia de seguridad no puede limitarse a la presencia de fuerzas armadas o policías, sino “que debe incluir acciones profundas de atención a las causas sociales, la atención a los jóvenes”.

Por ello, su Gobierno busca fortalecer la cultura, el deporte y la educación como herramientas para ofrecer alternativas reales a los jóvenes “para que no tengan a la delincuencia organizada como opción”.

Finalmente negó que la política de “abrazos, no balazos” aplicada en el gobierno de su antecesor signifique “indulgencia con los delincuentes”, como ha señalado la oposición.