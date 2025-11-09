Este sábado 8 de noviembre colectivos convocaron a una marcha del colectivo “Generación Z”, y se estima que fueron al menos 300 personas las que asistieron a esta movilización.

Días previos se comenzó a difundir una convocatoria para una marcha el 15 de noviembre por parte de la misma organización.

Sin embargo, varios usuarios señalaron que esta marcha posiblemente podría haber sido “tomada por la alianza prianista”, por lo que pedían a las personas no asistir a dicha movilización.

Aspecto de la marcha del Movimiento Generación Z. ı Foto: Cuartoscuro

Además de esta movilización, en Michoacán también han continuado las movilizaciones y concentraciones para exigir justicia por el asesinato de Carlos Manzo, quien fuera presidente municipal de Uruapan en el momento en que sufrió un atentado que terminó con su vida durante el Festival de Velas el 1 de noviembre.

Bloqueos viales y marchas programados este lunes 10 de noviembre

Hasta el momento, para este lunes 10 de noviembre se tiene prevista una marcha a las 10:30 horas en los carriles laterales de Periférico en la Ciudad de México, a la altura de las Torres de Satélite.

Esta movilización se realizará debido a que los organizadores señalan que han sido víctimas de extorsión, así como abusos ante la problemática de agua que hay en el municipio de Jilotrzingo.

Además de esta, hasta el momento no se tiene prevista ninguna otra movilización en la Ciudad de México este 10 de noviembre.

En Chiapas los agricultores y campesiones del Distrito de Riego del Suchiate, A.C. organizaron una marcha que tiene como destino final el puente fronterizo con Guatemala.

Esta se hará con la finalidad de evidenciar que los ejidatarios están inconformes con las acciones del representante de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente en Chiapas.

De acuerdo con un medio local, el representante de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente en Chiapas “clausuró el sitio donde estaba la Asociación Civil del Distrito de Riego del Suchiate, con el permiso de la Comisión Nacional del Agua.

Colecta de llaves para hacer estatua de Carlos Manzo ı Foto: Especial

En el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, se está realizando una colecta de llaves como parte de la campaña “Ni un paso atrás”, con la finalidad de juntar llaves para poder construir una estatua en honor a el expresidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

El punto de recolección estará disponible del 10 al 14 de noviembre en Pérgola Municipal Lázaro Cárdenas de 9:00 horas a 12:00 horas, y en la Plazita Guacamayas de lunes a viernes de 9:00 horas a 13:00 horas.