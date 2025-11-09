Noroña se burla de marcha de la generación Z: ’solo 300 personas’

Gerardo Fernández Noroña, legislador de Morena, minimizó la marcha que se llevó a cabo el sábado 8 de noviembre por la Generación Z.

“Hoy fue la marcha de la generación Z, 300 personas”, dijo el senador al referirse al movimiento, que aseguró en días pasados carece de un respaldo social y no representa una fuerza política real.

A través de una transmisión en vivo, el legislador hizo referencia a la movilización que se dio durante el sábado asegurando que “no tienen apoyo popular”.

🗳📌 NOROÑA SE BURLA DE LA MARCHA: “SOLO 300 PERSONAS DE LA GENERACIÓN Z”



El senador de Morena Fernández Noroña minimizó la marcha realizada este 8 de noviembre.



Aseguró de manera burlona que participaron “solo 300 personas de la generación Z”.



De igual forma mencionó que durante la marcha se dieron actos vandálicos explicando que, “siempre se mete gente de esa ralea a las manifestaciones legitimas de la gente”.

Acusó que los medios de comunicación se encuentran detrás de la segunda convocatoria que existe para una marcha de este movimiento el próximo 15 de noviembre.

“Que dicen que no es partidista y ahí anda el disque joven golpeador Mancilla, presidente de la comisión de jóvenes de la Cámara de Diputados. Ahí Monreal nos debe una explicación”, dijo el legislador.

En días pasados en una trasmisión en vivo ya se había referido al respecto de este movimiento que ha cobrado fuerza en redes sociales.

“La protesta que van a hacer en unos días, la próxima semana, la prensa va a convocar y le van a dar un montón de cobertura y todo lo que digan lo van a difundir. Pero no representa nada”, expresó el legislador.

De acuerdo con convocatorias difundidas por diversos usuarios en redes sociales, el movimiento marchará de nueva cuenta el próximo 15 de noviembre, en la que llamaron una movilización “apartidista” y afirmaron que nacen del hartazgo ante la situación de violencia que se vive en el país.

