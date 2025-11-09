‘Vienen tiempos fuertes, sacudidas políticas’, INE se alista para elecciones 2027

A meses de que inicie la preparación de las elecciones federales de 2027, al interior del Instituto Nacional Electoral (INE) se han declarado preparados, al advertir que se avecinan “tiempos fuertes” y “sacudidas políticas”.

Durante la Tercera Reunión Regional de Evaluación con Vocalías Locales y Distritales, los consejeros Claudia Zavala y Martín Faz externaron un reconocimiento al personal por el trabajo hecho en pasados comicios y les hicieron el llamado a mantenerse profesionales para la jornada dentro de dos años.

La consejera hizo hincapié en que el trabajo que se realiza es para la sociedad mexicana y garantizar resultados de calidad, frente a los retos que ve para dicho proceso.

“Vienen tiempos fuertes, vienen sacudidas políticas que tienen repercusión en lo que hacen, pero ustedes mantengan ese servicio sólido, profesionalizado, más allá de las cuestiones políticas”, dijo.

En ese contexto, llamó a que se conduzcan de manera franca y abierta durante el proceso de revisión que se lleva a cabo en estos días, de manera que se puedan identificar “áreas de oportunidad” que sirvan de base para proponer mejoras rumbo a las elecciones de 2027.

Martín Faz se dijo confiado en que estos próximos comicios tendrán resultados exitosos.

“Es gracias al Servicio Profesional Electoral Nacional, que no tengo la menor duda, es el servicio civil de carrera más profesional y excelente de este país. Son ustedes desde los distritos, desde los estados con sus equipos, quienes hacen y han hecho del INE esta institución, que es capaz de enfrentar todos los retos en condiciones dificilísimas”, dijo.

