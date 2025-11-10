Aún no hallan a 14 tras lluvias en La Huasteca. En la imagen, labores de limpieza y remoción de escombros

Tras las lluvias atípicas que cayeron sobre la región de La Huasteca el número de decesos se registran es de más de 80; además, 14 siguen sin ser localizadas.

Las 83 víctimas que hasta este fin de semana se han contabilizado ubican a la tragedia de la región como la más mortal en su tipo desde hace una década en México, pues hasta antes de lo ocurrido el 10 de octubre, las lluvias e inundaciones que habían dejado más muertos se registraron en 2016, con la pérdida de 70 personas en todo un año.

Mientras que en Querétaro, San Luis Potosí y Puebla ya se ha superado la emergencia, es en Hidalgo y Veracruz donde la zozobra y los escombros son el panorama de cada día.

Particularmente en Hidalgo, en el municipio de Tianguistengo, que aún tiene ocho caminos cerrados, uno de ellos el que conduce del Ramal a Chapula, una comunidad que fue declarada inhabitable para sus 144 habitantes hace un par de semanas tras haber sido arrasada por el agua y la tierra.

La población de este municipio en la sierra alta hidalguense no sólo lidia con caminos obstruidos, sino también con la no localización de siete personas.

Allí, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado mantiene las labores de rastreo. Las imágenes que comparte muestran a sus elementos mientras caminan entre los escombros, ya secos, de las comunidades.

Otros seis desaparecidos corresponden a los municipios de Chicontepec, Ilamatlán y Poza Rica, Veracruz, y uno más en Huauchinango, Puebla.

Hasta este fin de semana, 27 comunidades aún siguen incomunicadas y 21 caminos siguen cerrados. El censo ha sido levantado en 103 mil 245 viviendas y las autoridades han entregado 485 mil 179 despensas a la población afectada.