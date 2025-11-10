¿Hay clases este 11 de noviembre del 2025? Esto anunciaron autoridades

El frente frío número 13 provocó temperaturas muy bajas en diversas regiones del país durante este lunes, lo que llevó a que algunas escuelas suspendieran clases como medida preventiva para proteger la salud de estudiantes y personal docente.

Ante estas condiciones, surgió la duda entre madres, padres y tutores: ¿habrá clases mañana, martes 11 de noviembre de 2025? La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya dio a conocer el panorama estatal y en La Razón te contamos todo lo que debes saber.

Puebla

En Puebla, la autoridad educativa local informó que sí se mantendrá la suspensión de clases el 11 de noviembre en escuelas de la Sierra Norte y la Sierra Nororiental, siguiendo las recomendaciones de Protección Civil, debido al descenso extremo de temperatura.

La medida aplica para escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos en estas zonas.

Las actividades se reanudarán de manera presencial el miércoles 12 de noviembre, en los horarios habituales. En otras regiones del estado, como Valles de Serdán, Mixteca y Angelópolis, las clases sí se reanudan mañana.

Hidalgo

En Hidalgo, la Secretaría de Educación Pública estatal informó que las clases regresan en la mayoría de municipios el martes 11 de noviembre.

Sin embargo, se mantiene la suspensión en cinco localidades donde el frío continúa con mayor intensidad:

San Bartolo Tutotepec

Tenango de Doria

Huehuetla

Zacualtipán

Tianguistengo

En el resto de los municipios del estado, las clases seguirán su curso normal.

¿Y en el resto del país?

En el resto de los estados de la República Mexicana sí habrá clases con normalidad el 11 de noviembre. No obstante, las autoridades recomendaron abrigar a niñas, niños y adolescentes, evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse atentos a los avisos locales de Protección Civil.

