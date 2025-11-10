Muere hermano de la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán

José Bricio López Rabadán, hermano de la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, falleció, se informó este lunes.
A través de redes sociales, el Partido Acción Nacional (PAN) confirmó el fallecimiento de José Bricio López Rabadán. Ante el suceso, diputados de todos los frentes se sumaron a la pena de la panista.
Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, externo sus condolencias y dijo: “Lamento el sensible fallecimiento de José Bricio López Rabadán, hermano de @kenialopezr, presidenta de la Cámara de @Mx_Diputados. Mis condolencias y oraciones para ella y su familia. Que la resignación y la paz acompañen sus corazones”.
Capturan a ‘El Toto’ y 19 personas más relacionadas con el crimen organizado en Tabasco
Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados del Partido del Trabajo, dijo: “Envío mis condolencias y respetos a la Presidenta de la Mesa de la Cámara de @Mx_Diputados, @kenialopezr, por el sensible fallecimiento de su amado hermano, el Sr. José Bricio López Rabadán. Un abrazo solidario ante esta pérdida irreparable”.
Sergio Gutiérrez Luna, diputado morenista, señaló: “Lamento profundamente el fallecimiento del señor José Bricio López Rabadán, hermano de mi compañera diputada presidenta Kenia López Rabadán. Como vicepresidente de la Cámara de Diputados, envío mi más sentido pésame a ella ya toda su familia. Que en estos momentos de dolor encuentren consuelo en los recuerdos y el amor que compartieron. QEPD.”
Por su parte, la Cámara de Diputados dijo que acompaña con respeto y solidaridad a la diputada, presidenta de la Mesa Directiva, “por el sensible fallecimiento de su hermano, José Bricio López Rabadán. Deseamos fortaleza y consuelo a su familia”.
