No es la ira lo que calma el alma: Ramírez Bedolla

Tras revelar que su padre también fue asesinado en Uruapan 40 años atrás, como ocurrió con el alcalde Carlos Manzo hace una semana, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que mantendrá la colaboración con la nueva presidenta municipal y viuda del exedil, Grecia Quiroz, y se trabajará bajo la estrategia de paz que plantea la Federación, al considerar que “no es la ira lo que calma el alma”.

“A nivel humano lo siento mucho más, porque sé lo que significa para una familia como la de Grecia la orfandad de un padre a causa de la violencia: hace casi 40 años, en el mismo Uruapan, asesinaron a mi padre, abogado de profesión y ganadero; y mi madre, valiente, que era dentista, nos sacó adelante.

“Entiendo más de lo que creen la huella de la violencia y lo difícil que es quedar huérfano a los 10 años. El asesinato de Carlos me llevó a mi pasado, un pasado que muchos compartimos, junto con el vacío eterno de quienes nos quedamos. Pero con el tiempo no es la ira la que calma el alma, es aprender a honrar en vida a quien hoy ya no está con nosotros”, subrayó en su mensaje.

2 mil 700 mdp pondrá Michoacán para el plan estatal

Durante la presentación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el mandatario estatal aseguró que trabajó junto al exedil uruapense en la estrategia que emprendió contra la violencia y que, afirmó, ya daba resultados. Ahora que la esposa de Manzo asumió el cargo local, dijo que el apoyo a ese gobierno municipal seguirá.

Para esto, anunció que su administración pondrá dos mil 700 millones de pesos para la estrategia de seguridad que se implementará, así como para los planes para jóvenes, cultura, turismo, salud, apoyo al campo e infraestructura.

El gobernador también agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum por el plan de atención integral, ya que además se dijo seguro de que “no será para más sufrimiento de Michoacán”. Sobre las movilizaciones que se han dado en su entidad, dijo que la indignación que se siente es válida.

