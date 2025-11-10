¿Por qué hace frio en Edomex y CDMX HOY 11 de noviembre? Te explicamos

Gran parte del país amaneció con temperaturas muy bajas, y el frío continuará durante las próximas horas, según reportes oficiales.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el descenso térmico no solo afecta al Edomex y la Ciudad de México, sino también a diversas entidades del norte, centro y sur del país.

La pregunta es: ¿qué está provocando este cambio tan marcado en el clima?

¿Por qué hace frío? ı Foto: Cuartoscuro

Frente frío 13 y su masa de aire ártico

De acuerdo con el SMN, el frente frío número 13 es el principal causante del ambiente gélido. Este sistema se acompaña de una masa de aire ártico, la cual se extendió sobre gran parte de México durante la madrugada, provocando:

Descenso notable en las temperaturas

Heladas al amanecer en zonas altas

Viento con rachas fuertes (evento de “Norte”)

Lluvias y chubascos en algunas entidades

Aunque se prevé que el frente frío ingrese al Mar Caribe al finalizar el lunes, la masa de aire frío permanecerá sobre el norte, centro y oriente del país durante el martes 11 de noviembre, manteniendo el ambiente frío a muy frío, especialmente en zonas montañosas de todo el país.

A partir del miércoles 12 de noviembre, esta masa de aire comenzará a modificarse, lo que permitirá un ascenso gradual de temperatura en gran parte del territorio.

#BoletínMeteorológico 🥶



🌧️ Este lunes 10 de noviembre el ingreso de aire polar asociado al Frente Frío No. 13 provocará un fuerte descenso de temperatura, lluvias ligeras y vientos intensos en diversas regiones del Estado de México. pic.twitter.com/4Suwlf70TH — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) November 10, 2025

Alerta por bajas temperaturas en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alerta naranja por temperaturas bajas en seis alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Mientras que en Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza se mantiene alerta amarilla.

Ante esto, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, se recomienda abrigarse bien, evitar cambios bruscos de temperatura y proteger a niños, adultos mayores y mascotas.

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la tarde y noche del lunes 10/11/2025 y la madrugada y mañana del martes 11/11/2025 en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @GobMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.… pic.twitter.com/WvtCSpBJGx — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 10, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT