¿Por qué hace frio en Edomex y CDMX HOY 11 de noviembre? Te explicamos

Gran parte del país amaneció con temperaturas muy bajas, y el frío continuará durante las próximas horas, según reportes oficiales.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el descenso térmico no solo afecta al Edomex y la Ciudad de México, sino también a diversas entidades del norte, centro y sur del país.
La pregunta es: ¿qué está provocando este cambio tan marcado en el clima?
Frente frío 13 y su masa de aire ártico
De acuerdo con el SMN, el frente frío número 13 es el principal causante del ambiente gélido. Este sistema se acompaña de una masa de aire ártico, la cual se extendió sobre gran parte de México durante la madrugada, provocando:
- Descenso notable en las temperaturas
- Heladas al amanecer en zonas altas
- Viento con rachas fuertes (evento de “Norte”)
- Lluvias y chubascos en algunas entidades
Aunque se prevé que el frente frío ingrese al Mar Caribe al finalizar el lunes, la masa de aire frío permanecerá sobre el norte, centro y oriente del país durante el martes 11 de noviembre, manteniendo el ambiente frío a muy frío, especialmente en zonas montañosas de todo el país.
A partir del miércoles 12 de noviembre, esta masa de aire comenzará a modificarse, lo que permitirá un ascenso gradual de temperatura en gran parte del territorio.
Alerta por bajas temperaturas en CDMX
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alerta naranja por temperaturas bajas en seis alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
- Xochimilco
Mientras que en Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza se mantiene alerta amarilla.
Ante esto, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, se recomienda abrigarse bien, evitar cambios bruscos de temperatura y proteger a niños, adultos mayores y mascotas.
