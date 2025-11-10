¿Quién era José Bricio López Rabadán, hermano de Kenia López que falleció?

Políticos y figuras de todas las bancadas expresaron sus condolencias a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, pues se informó el fallecimiento de su hermano, José Bricio López Rabadán.

La bancada de Acción Nacional (PAN), a la que pertenece la presidenta de San Lázaro, fue la primera en reaccionar y expresar sus condolencias. Sin embargo, a esto se sumaron personajes también de otras bancadas como Morena y PT, entre ellos Sergio Gutiérrez Luna, Ricardo Monreal y Reginaldo Sandoval.

Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en fotografía de archivo. ı Foto: Especial.

El fallecimiento, además, representa un episodio difícil para la familia de López Rabadán, pues, según reportes, ocurre después de que José Bricio enfrentaba complicaciones de salud, lo que lo privó de la vida a los 63 años de edad.

¿Quién era José Bricio López Rabadán, fallecido hermano de Kenia López Rabadán?

José Bricio López Rabadán, hermano de Kenia López Rabadán, nació en 1962. Fue licenciado en Economía egresado de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Otros estudios adicionales de José Bricio son Especialidades en Gobierno Municipal y Participación Social (UAM) y Economía Laboral y Econometría (UNAM).

Durante su carrera, ocupó cargos públicos principalmente en el ámbito legislativo, siendo el más relevante el de director de Evaluación Parlamentaria del Senado de la República, que ejerció de 2016 a 2024.

Otros cargos relevantes que ejerció José Bricio son:

Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, SFP (1995-2001)

Gerente de Auditoría Administrativa, Infonacot (2008-2010)

Titular de Auditoría Interna, Fideicomiso Público ProMéxico (2010-2012)

Socio director, Taktica Consultores (2013-2016)

Director de Evaluación Parlamentaria, Senado (2016-2024)

De acuerdo con reportes, José Bricio López Rabadán enfrentaba problemas de salud, por los cuales se encontraba hospitalizado. Aunque no hay más detalles, se relaciona a estos padecimientos con complicaciones como hipertensión y diabetes.

Andrea Chávez acusó a Kenia López de nepotismo por cargos de su hermano

En marzo de este año, la senadora morenista Andrea Chávez acusó a Kenia López Rabadán de nepotismo por los cargos en el Senado que ejercía su hermano José Bricio, por los cuales, señaló la legisladora del guinda, cobraba un sueldo por más de 116 mil pesos.

Ante estas declaraciones, López Rabadán negó que el trabajo de su hermano haya sido resultado de nepotismo, y aseguró que “él ha sido un gran servidor público durante 30 años”.

