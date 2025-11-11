Alito acusa de “distractor” el caso Colosio

Tras la detención de Jorge Antonio “N”, un exintegrante del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) arrestado el domingo en Tijuana, Baja California, acusado de participar en el asesinato del candidato priista Luis Donaldo Colosio Murrieta, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, calificó el hecho como un “distractor de la narcodictadura” de Morena.

“Morena revive el caso Colosio como caja china para tapar el cochinero en el que tienen hundido al país. Tan miserables, que usan la memoria de un priista excepcional para cubrir su ineptitud. ¡Pero el pueblo ya lo tiene claro! Son un narcogobierno corrupto, cobarde, incapaz y criminal”, señaló, a través de sus redes sociales.

Con esta captura, la Fiscalía General de la República (FGR) revivió la teoría de un segundo tirador en el caso ocurrido hace 31 años. Autoridades federales sostienen que cuentan con elementos técnicos y científicos que relacionan al sospechoso con los hechos ocurridos en el mitin de Lomas Taurinas. Entre las pruebas recabadas se encuentran análisis de residuos de pólvora, estudios balísticos y muestras biológicas.

2 veces han arrestado a Jorge Antonio “N”

Los peritajes revelaron que prendas de vestir del acusado contienen manchas hemáticas que coinciden con la sangre de Colosio, así como trazas relacionadas con el uso de armas de fuego ese día.

El ahora detenido ya había sido aprehendido en 1994, horas después del atentado, pero fue puesto en libertad debido a la ausencia de elementos probatorios suficientes. Tres décadas más tarde, la FGR retomó el expediente y realizó nuevas diligencias periciales que modifican la narrativa inicial del caso.

Desde 2022, la dependencia federal ordenó la revisión exhaustiva de las pruebas originales. Los dictámenes actualizados señalan inconsistencias en la conclusión que responsabilizaba exclusivamente a Mario Aburto Martínez del crimen. Los informes técnicos sugieren que Jorge Antonio “N” portaba un arma durante el evento político y abandonó el lugar poco después del ataque.