¿Cuando termina el Frente Frío 13? Esto es lo que sabemos

El Frente Frío número 13 llegó el 6 de noviembre al país, por lo que desde el 7 de noviembre se comenzaron a registrar temperaturas bajas y un ambiente muy frío e incluso lluvias en algunos estados.

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, los Frentes Fríos comienzan desde septiembre en el país y estos continúan hasta mayo del siguiente año.

El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional indica las temperaturas que se registrarán en el país desde las 14:00 horas del 10 de noviembre hasta el viernes 14 de noviembre.

Para este martes, se espera que el ambiente frío continúe en el norte, noreste, oriente y centro del país, y se prevé que por la mañana del miércoles 12 hasta las 8:00 horas se registren heladas en las entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

En el gráfico se describen los sistemas #Meteorológicos que determinarán las condiciones del tiempo en #México, durante este día ⬇️ pic.twitter.com/WQJRxe46ir — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 11, 2025

¿Cuando termina el Frente Frío 13?

Los Frentes Fríos, que en promedio son mínimo 44 por año, tienen una duración de entre 3 a 7 días, por lo que el ambiente se siente frío durante esos días y es producido por las masas de aire ártico.

En el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional prevé que la masa de aire ártico asociada con el Frente Frío número 13 continúe manteniendo el ambiente entre frío y muy frío en el norte, noreste, oriente y centro del país al menos hasta el 12 de noviembre.

Asimismo, se estima que del miércoles 12 esta masa de aire ártico modifique sus características, por lo que se podrá registrar temperaturas un poco más altas en gran parte del país pero el viento norte continuará al menos en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Recomendaciones para cuidar a las mascotas en época de frío ı Foto: X: @SGIRPC_CDMX

Sin embargo, a pesar de que el Frente Frío número 13 dejará de causar estragos el miércoles, se espera la entrada de un nuevo frente frío al noreste del país, por lo que del 12 al 14 de noviembre se esperan vientos fuertes a muy fuertes.

También se espera un descenso de temperaruta, y hay probabilidad de chubascos y lluvias fuertes que podrían estar acompañadas de descrgas eléctricas en el noreste del país.

Mientras que el viernes por la tarde y la madrugada del sábado en la Sierra de San Pedro Mártir, Baja California y el norte de Sonora se espera la probabilidad de caída de nieve o aguanieve.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.