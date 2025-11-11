Gobierno del Edomex ordena el tránsito

Una agente de Tránsito del Edomex, en imagen de archivo.

Con el propósito de salvar vidas, proteger a la niñez y garantizar un tránsito más seguro y ordenado, el Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez, actualizó el Reglamento de Tránsito, incorporando nuevas disposiciones que ponen en el centro la seguridad y la prevención de accidentes.

Entre las principales medidas, se prohíbe circular, girar, detenerse o maniobrar en carriles confinados y ciclovías, los cuales serán de uso exclusivo para transporte público y bicicletas. Asimismo, se refuerza la obligación de ceder el paso a peatones y ciclistas, y se prohíbe conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias tóxicas.

En materia de motociclistas, establece que sólo podrán conducir mayores de edad con licencia expedida por la Secretaría de Movilidad, tras aprobar el examen teórico y obtener la certificación correspondiente. El uso de casco certificado

—en buen estado y con vigencia no mayor a cinco años— será obligatorio. Además, queda prohibido transportar a niñas, niños o adolescentes que no puedan sujetarse adecuadamente, así como rebasar por la derecha o llevar cargas que afecten el equilibrio o la visibilidad.

Con el fin de hacer las sanciones más justas, el nuevo Reglamento elimina las multas fijas y crea un sistema de rangos: monto mínimo para quienes no tengan infracciones previas, rango medio para quienes acumulen dos o tres adeudos y rango máximo para reincidentes con cuatro o más faltas. Los montos actuales se mantienen como límite superior. Sólo las agentes de Tránsito estarán facultadas para imponer sanciones, los de Vialidad, la vigilancia y supervisión.