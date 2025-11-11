Seguridad vial, prioridad

Gobierno del Edomex ordena el tránsito

El Gobierno del Estado de México actualizó su Reglamento de Tránsito

Una agente de Tránsito del Edomex, en imagen de archivo.
Una agente de Tránsito del Edomex, en imagen de archivo. Foto: Especial
Por:
La Razón Online

Con el propósito de salvar vidas, proteger a la niñez y garantizar un tránsito más seguro y ordenado, el Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez, actualizó el Reglamento de Tránsito, incorporando nuevas disposiciones que ponen en el centro la seguridad y la prevención de accidentes.

Entre las principales medidas, se prohíbe circular, girar, detenerse o maniobrar en carriles confinados y ciclovías, los cuales serán de uso exclusivo para transporte público y bicicletas. Asimismo, se refuerza la obligación de ceder el paso a peatones y ciclistas, y se prohíbe conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias tóxicas.

En materia de motociclistas, establece que sólo podrán conducir mayores de edad con licencia expedida por la Secretaría de Movilidad, tras aprobar el examen teórico y obtener la certificación correspondiente. El uso de casco certificado

TE RECOMENDAMOS:
De izq. a der.: el director ejecutivo de la FIFA México, Jurgen Mainka Ruiz; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la Presidenta Claudia Sheinbaum, y la coordinadora de los trabajos del Gobierno de México, Gabriela Cuevas Barrón, ayer.
Gobierno y FIFA dan banderazo con agenda social

Van por Mundial social y derrama de 3 mmdd

—en buen estado y con vigencia no mayor a cinco años— será obligatorio. Además, queda prohibido transportar a niñas, niños o adolescentes que no puedan sujetarse adecuadamente, así como rebasar por la derecha o llevar cargas que afecten el equilibrio o la visibilidad.

Con el fin de hacer las sanciones más justas, el nuevo Reglamento elimina las multas fijas y crea un sistema de rangos: monto mínimo para quienes no tengan infracciones previas, rango medio para quienes acumulen dos o tres adeudos y rango máximo para reincidentes con cuatro o más faltas. Los montos actuales se mantienen como límite superior. Sólo las agentes de Tránsito estarán facultadas para imponer sanciones, los de Vialidad, la vigilancia y supervisión.

TE RECOMENDAMOS:
El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard
Se enfocan en la agroindustria de la entidad

Van para Michoacán 2 polos de desarrollo: SE