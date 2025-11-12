¿A qué hora empieza el paro 13 y 14 de noviembre de la CNTE en la CDMX?

Este 13 y 14 de noviembre se llevará a cabo un paro nacional por parte de la CNTE, y las y los trabajadores tiene 4 demandas centrales y otras adicionales que exigen que se cumplan.

De acuerdo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pedirán abrogación de la ley del ISSSTE 2007, abrogación de la Reforma Educativa, justicia laboral y un alto a la represión.

En cundo a la justicia y estabilidad laboral, señalan que hay un incremento salarial que no corresponde a lo que había anunciado a la SEP, no se está cumpliendo con los acuerdos federales y estatales por lo que se piden mesas tripartitas para que se puedan resolver las incidencias administrativas y las necesidades educativas.

Asimismo, piden que se ponga un alto a la represión, pue señalan que “más de un centenar de profesores cesados no han sido reinstalados a pesar de firmarse el acuerdo desde 2023 y en otros casos sigue la persecución política.

Paro del CNTE 13 y 14 de noviembre ı Foto: Redes Sociales

¿A qué hora empieza el paro 13 y 14 de noviembre?

Debido a las demandas anteriores por parte de la CNTE, el paro nacional que durará 48 horas también tendrá una movilización que comenzará desde las primeras horas de este jueves 13 de noviembre.

La convocatoria establece que la llegada para comenzar estas movilizaciones será a las 4:00 horas en la Catedral Metropolitana de la capital, que está ubicada a un costado de la plaza de la constitución.

Esto con la finalidad de comenzar el mitin alrededor de las 5:00 horas alrededor de Palacio Nacional, y posteriormente se dirigirán hacia la Cámara de Diputados alrededor de las 9:00 horas, donde harán un plantón con casas de campaña.

Paro nacional de la CNTE ı Foto: Redes Sociales

De acuerdo con la información publicada por la CNTE, las maestras y maestros de distintos estados no han recibido su salario completo inclusive por un periodo de 10 años, y han visto un freno en los ascensos y trámites administrativos que resultan “enredados por negligencia institucional”.

Asimismo, señalan que “existen adeudos, interinatos sin pago, falta de basificación y hostigamiento a quienes se organizan”, y también que, a pesar de que se han instalado mesas de diálogo, no se han cumplido los acuerdos.

Además de las demandas anteriores, también piden la eliminación de las UMAS en el cálculo de las pensiones, un cumplimiento inmediato de los acuerdos que establecieron entre mayo y junio, el pago de todos los adeudos y la reinstalación de los cesados.