Tras negociaciones, cañeros desbloquean

Sin llegar a un acuerdo pero con el convenio de entablar diálogo para solucionar sus demandas, productores cañeros retiraron el bloqueo que mantuvieron por alrededor de 30 horas en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

En medio del bloqueo que mantenían, los productores consiguieron entrar a una reunión con el subsecretario Leonel Cota Montaño, con quien se acordó una mesa de trabajo para el miércoles 19 de noviembre, en donde la meta será alcanzar un plan para rescatar al sector, para lo cual la exigencia principal es que se incremente en 300 pesos el apoyo por tonelada de caña.

La minuta suscrita por ambas partes establece que la reunión de la próxima semana se realizará por la tarde y durante ésta se trazará la atención a pequeños productores por medio de apoyos, según explicó Ruperto Ruiz, uno de los representantes de los inconformes.

Explicó que la prioridad serán quienes trabajan menores hectáreas, menos de cinco hasta ahora; sin embargo, buscarán que se consideren mayores extensiones de terreno.

Sobre los apoyos económicos, dijo que se analizará una propuesta para plantearla ante la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

Otro punto establecido es que se trabajará en un sistema de créditos con tasas de interés al 8.5 por ciento, a través de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), y que tendrán como tope 1.3 millones de pesos. Además pedirán que los apoyos sean directos.

Asimismo, se consiguió que entre las valoraciones que hará el Gobierno esté el de frenar la importación de azúcar, así como trabajar en otros procesamientos para el azúcar hacia otros productos.

¿A qué organización pertenecen los productores?

Los productores cañeros que mantuvieron el bloqueo pertenecen a organizaciones como la Unidad Cañera Democrática y el Movimiento Rural Nueve de Septiembre, y arribaron desde distintos estados productores de caña como Veracruz, Tabasco, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Nayarit, Sinaloa, Chiapas y Oaxaca.

Su protesta se centró en la demanda de un incremento de 300 pesos por tonelada de caña, ante las pérdidas económicas que aseguran haber sufrido por la caída de precios y la competencia derivada de la importación de azúcar y edulcorantes.

Durante el cierre de calles y acceso a la Sader, los manifestantes exigieron un plan de rescate nacional para el sector, debido a que el precio de la caña se ha reducido significativamente en la última zafra y la rentabilidad de los pequeños productores está en riesgo. La protesta se prolongó por más de 30 horas hasta que lograron ingresar a una reunión con el subsecretario Leonel Cota Montaño.

En esa reunión se firmó una minuta en la que, aunque no se garantizó el aumento inmediato del apoyo, sí se acordó instalar una mesa de trabajo el próximo 19 de noviembre para diseñar un plan integral que contemple la recuperación de los ingresos de los productores.

De acuerdo con lo planteado, esta mesa buscará definir medidas para atender de manera prioritaria a quienes posean menos de cinco hectáreas, sin descartar que se amplíe el apoyo a quienes cuenten con superficies mayores.

El encuentro también abrió la puerta para analizar mecanismos de financiamiento a través de créditos refaccionarios o de avío con tasas preferenciales, y la posibilidad de impulsar la producción de derivados del azúcar como etanol, melaza y otros productos con valor agregado.

Además, la Sader se comprometió a revisar las condiciones de importación de azúcar y evaluar un decreto para restringir el ingreso de producto extranjero que afecta los precios nacionales.

MSL