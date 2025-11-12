Van contra “injurias” del PAN

A través de una carta enviada a Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, el morenista Gerardo Fernández Noroña solicitó que no se convoque a ninguna sesión de ese órgano legislativo ni de la mesa directiva a la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) “mientras mantenga la conducta de no respetar el marco legal que rige al Senado”.

“La provocación permanente, la injuria constante, la falta de respeto absoluto como argumento sistemático y la búsqueda constante de descarrilar las sesiones es inaceptable y su actuar debe tener consecuencias”, advirtió Noroña.

A través de la misiva, el morenista agregó que la bancada del PAN se ha caracterizado desde el inicio del período legislativo por un comportamiento de “permanente falta de respeto” al Pleno, a la mesa directiva y al Grupo Parlamentario de Morena.

“Más allá del derecho de todo legislador a sostener en tribuna lo que le venga en gana, el Grupo Parlamentario del PAN no se ha conformado con lanzar falsas acusaciones de vínculos con el narco, señalando dolosamente a todo nuestro grupo parlamentario de tales vínculos sin presentar una sola prueba, hecho muy grave”.

Asimismo, señala que los panistas incluso han ido más lejos, injuriando permanentemente a integrantes del movimiento de Morena.

Abunda además que la bancada panista se ha caracterizado por faltar al respeto en señales de duelo, en que se ha pedido un minuto de silencio, y en otros momentos, con el fin de “impedir el desarrollo de las sesiones e interrumpir al orador” que estaba en turno de la tribuna, “lanzando injurias faltas de respeto, provocaciones y sabotaje a las sesiones”.

Gerardo Fernández Noroña recordó que en el caso del fallecimiento del presidente uruguayo José Mujica se faltó al respeto durante el minuto de silencio, y de igual manera “han introducido megáfonos para reventar sesiones” de toma de protesta del personal diplomático y de diversos funcionarios del gobierno federal.

Dicha misiva fue entregada a la Jucopo luego de que la semana pasada la legisladora panista Lilly Téllez subiera de tono sus confrontaciones con Noroña, a quien le expresó: “Tu idiota, llora por Carlos Manzo, Noroña, no seas imbécil”.

