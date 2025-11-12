Lanzan Operativo Sable en el Istmo para cerrar el cerco a ‘Los Cromo’

Los elementos de la Marina intervienen en este plan.

Las fuerzas federales activaron el denominado Operativo Sable, en la región del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), ubicada entre Oaxaca y Veracruz.

Bajo el liderazgo de la Secretaría de Marina (Semar) y con la participación de todas las dependencias del Gabinete de Seguridad, la operación tiene como eje desarticular a la célula criminal conocida como “Los Cromo”, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación y señalada de pretender controlar los corredores logísticos, energéticos y comerciales del sur del país.

El Gobierno federal puso en marcha el Operativo Sable, con el objetivo explícito de frenar a los grupos delictivos que han visto en el Istmo de Tehuantepec una plataforma para extender sus tentáculos.

La Semar se desplegó de forma territorial en puntos señalados como de alta incidencia delictiva, mientras que la unidad de inteligencia naval y el gabinete de seguridad se enfocaron en objetivos específicos de captura.

El plan busca proteger uno de los proyectos clave del gobierno: el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, concebido como un eje de comercio y conexión entre los océanos Pacífico y Atlántico.

De acuerdo con autoridades de seguridad, células delictivas buscaban insertarse en esa zona para controlar rutas de transporte, tráfico de mercancías, robo de hidrocarburos, extorsión y otros delitos.

Según los datos oficiales más recientes, hasta ahora suman al menos 53 detenciones de integrantes de “Los Cromo”, tras el despliegue del Operativo Sable.

Aunque las autoridades no han dado a conocer todos los nombres, se apunta que entre los capturados figuran jefes de plaza de la zona de Juchitán de Zaragoza, La Ventosa e Ixtepec, lugares donde el crimen ha ejercido presión sobre comerciantes, transportistas y comunidades.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aclaró que el Operativo Sable “no es sólo un riesgo latente, sino un mecanismo de prevención en sitios donde ya tenemos denuncias o indicios de inteligencia”.

Al mismo tiempo, destacó que esta operación se convierte en una pieza central para asegurar la paz social en una región que combina desafío de seguridad con ambición de desarrollo.

“Los Cromo”, cuya presencia ha sido confirmada por las autoridades, había pretendido controlar no sólo el narcomenudeo o tráfico de personas y armas, sino también el cobro de piso, el robo de hidrocarburos, la extorsión al comercio local y el manejo de rutas de tránsito en la región del Istmo.

