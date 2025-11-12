¿Por qué hay paro nacional del SAT y cuándo termina?

Este martes los trabajadores del SAT realizaron un paro total de labores, por lo que este es el segundo en registrarse este año en la CDMX, se desconoce cuándo terminará este paro nacional.

De acuerdo con un comunicado emitido el 10 de noviembre por la Coalición de Trabajadores Operativos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Órganos Desconcentrados (COTRA HOD) la convocatoria para un paro de labores sería desde el 11 de noviembre.

Actualmente se encuentran cerradas tres oficinas del SAT de manera temporal, una en CDMX, una en Querétaro y una en Guadalajara:

Distrito Federal 3, ubicada en Viaducto Río de la Piedad 507, CDMX. Querétaro 1, ubicada en Ignacio Allende 8, Querétaro. Guadalajara Sur, ubicada en Lázaro Cárdenas 2305, Guadalajara.

Paro de labores SAT ı Foto: Redes Sociales

¿Por qué hay paro nacional del SAT?

Este paro de labores se dio ya que exigen el reconocimiento de la organización, debido a que existe una “omisión persistente de la autoridad para establecer compromisos definitivos sobre nuestros derechos laborales”.

Las y los trabajadores del Sistema de Atención Tributaria (SAT) exigen condiciones laborales con un trato justo y un aumento salarial, y estas manifestaciones comenzaron desde el 14 de octubre.

Los trabajadores del SAT realizaron un paro nacional el 14 de octubre, pues desde entonces exigen que se les dé un aumento salarial y una mejora en las condiciones laborales.

Paro SAT ı Foto: Redes Sociales

Dichas manifestaciones provocaron alteraciones viales en la Ciudad de México, principalmente en Paseo de la Reforma, en donde se encuentra una de las oficinas del SAT.

De acuerdo con el pliego petitorio del 14 de octubre, los empleados del SAT señalaron que existe un trato de favoritismo para asignar las plazas, “ya que frecuentemente se otorgan a personas cercanas a ciertos directivos o “cuates”, sin tomar en cuenta la antigüedad, el desempeño, la preparación o el compromiso de los empleados que ya laboran en la institución.”

De igual manera, externaron que no cuentan con buenas condiciones laborales, pues tienen horarios de trabajo excsesivos y desproporcionados, porque existen reportes de acoso laboral, y también porque las instalaciones no cuentan con buenas condiciones físicas.

¿Cuándo termina el paro nacional del SAT?

Desde el 14 de octubre existe un pliego petitorio en el que piden que se atiendan las demandas establecidas y hasta el momento no han recibido una respuesta por parte de las autoridades competentes.

En este pliego petitorio se pide:

Aplicación inmediata del aumento al salario justo.

Revisión y ajuste de los horarios laborales para garantizar jornadas justas.

Seguro de separación individualizado.

Pago único de fin de año.

Seguro de gastos médicos mayores.

Evaluación de las metas de recaudación con criterios alcanzables y realistas y para que no se inflen las cifras.

Implementación de políticas y mecanismos de prevención y atención del acoso laboral.

Mejoramiento de las instalaciones físicas

Canales de comunicación y participación laboral que permitan expresar inquietudes y propuestas sin temor a represalias

Debido a que las y los trabajadores del SAT no han recibido una respuesta por parte de las autoridades correspondientes, este paro de labores podría continuar de manera indefinida.