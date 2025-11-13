Va reconstrucción tras desastre en La Huasteca

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que en dos semanas comenzará la siguiente etapa de la atención a la emergencia provocada por las lluvias e inundaciones que devastaron a cinco estados en la región de La Huasteca en octubre.

Durante la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum Pardo señaló que los caminos obstruidos por deslaves y desgajamientos ya fueron reabiertos en su totalidad y adelantó que el próximo domingo concluirá la entrega de los segundos apoyos económicos y enseres a los damnificados.

“Prácticamente en un mes, desde las lluvias al día de hoy, un mes y unos cuantos días, quedaron limpias prácticamente todas las comunidades. El domingo terminamos con todos los segundos apoyos, ya nada más queda para las viviendas más dañadas, los enseres; los caminos completamente abiertos y en dos semanas vamos a iniciar el proceso de reconstrucción”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo esta mañana en Palacio Nacional.

Al hacer un balance de esta emergencia, Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que lo ocurrido en los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, se trató de uno de los fenómenos que históricamente ha dejado más afectaciones en el país.

Destacó que la atención a los más de cien mil damnificados y las múltiples adversidades que se presentaron fueron atendidas en sólo un mes, por lo cual externó un agradecimiento a las distintas dependencias del Gobierno Federal por su colaboración en la asistencia a la población.

“Ha sido uno de los fenómenos naturales con mayores impactos en la historia. Son más de cien mil viviendas afectadas y en un mes todas las familias fueron atendidas. Realmente es extraordinaria la labor, como lo he dicho, de las Fuerzas Armadas, de las y los servidores de la nación, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de los cinco gobernadores. Un trabajo muy importante de todas y de todos en este área de salud, de todas y de todos. Hay escuelas que ya se están reconstruyendo. El seguro del gobierno entró de inmediato. Normalmente se tardan meses y ya están trabajando en todas las clínicas y en todas las escuelas”, dijo.

Al exponer los resultados del censo levantado en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, dijo que se encontraron daños menores en 20 mil 286 hogares; daño medio, 23 mil 332; daño mayor, 31 mil 12, y viviendas con pérdida total 18 mil 302, dando como total afectaciones en 104 mil 417 viviendas.

“En el caso del estado de Hidalgo, la afectación fue para 23 mil 358 viviendas; en el estado de Querétaro, 11 mil 789; Puebla 2 mil 896; San Luis Potosí, 9 mil 840 32, y Veracruz que fue el más numeroso: 56 mil 531”, detalló.

El impacto de este desastre fue para 119 municipios y dejó 347 mil 919 habitantes damnificados en las cinco entidades. Asimismo, perjudicó siete mil 831 locales comerciales y 29 mil 45 productores.

La inversión social que esta emergencia requirió hasta ahora ha sido de siete mil 426 millones 125 mil pesos. La mayor parte se destinó a la atención al estado de Veracruz, con cuatro mil cinco millones de pesos; seguido por Hidalgo, con mil 802 millones 535 mil pesos.

