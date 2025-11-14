Diabetes, “otra pandemia que termina con vidas”

En México, la diabetes es una de las principales causas de hospitalización y mortalidad, “la otra pandemia que ha terminado con vidas en México”, de acuerdo con expertos, quienes afirman que 13.5 millones de adultos mexicanos viven con la enfermedad.

Frente a un panorama de más de 100 mil defunciones al año, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (Ssa), y ante la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes —cada 14 de noviembre—, el doctor José Azael Castro, director clínico corporativo de Hospitales MAC, subrayó la importancia de una atención integral de las personas que viven con este padecimiento.

El Dato: Mattel y Barbie conmemoraron esta fecha con su primera muñeca con diabetes tipo 1, edición que se desarrolló para reflejar las realidades que viven millones de niñas y niños.

El médico recordó que, de acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes (2024), alrededor de 13.5 millones de adultos mexicanos viven con diabetes, lo que representa uno de los mayores desafíos de salud pública en el país. Además, según datos del Inegi, en 2025 esta enfermedad figuró por segundo año consecutivo como la segunda causa de muerte en la población mexicana.

Asimismo, Azael Castro dijo que los pacientes con diabetes presentan 53 por ciento más de riesgo de infecciones postoperatorias, atribuible a alteraciones vasculares, disfunción inmunológica y dificultades en la cicatrización.

“Actualmente, con la ayuda de la tecnología, podemos detectar alteraciones metabólicas en tiempo real y actuar de forma preventiva, lo que marca una diferencia en la seguridad del paciente que requiere un procedimiento quirúrgico”, declaró Azael Castro.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2023 (ENSANUT), la prevalencia total de diabetes tipo 2 en adultos en México es del 18.4 por ciento. Sin embargo, de este grupo, sólo 12.4 por ciento ha sido diagnosticado, mientras que 6.0 por ciento padece la enfermedad sin saberlo.

En este sentido, la diabetes mellitus tipo 2 representa la mayoría de los casos y está estrechamente vinculada con el sobrepeso, obesidad, sedentarismo, estrés y hábitos alimenticios.

“La diabetes mellitus tipo 2, la más frecuente, ocurre cuando el cuerpo no utiliza correctamente la insulina o produce menos de la necesaria. Esto provoca niveles elevados de glucosa en sangre que, con el tiempo, dañan órganos vitales como el corazón, los riñones, los ojos y el sistema nervioso. Aunque este padecimiento no se cura, puede controlarse con disciplina, educación y tratamientos adecuados. Sin embargo, existen pacientes que siguen guiándose por creencias o mitos que retrasan su diagnóstico o dificultan su control metabólico”, señaló el doctor Antonio Rojo, gerente médico de Eurofarma México.

El especialista rechazó la idea de que los remedios naturales curen la diabetes. “No existe evidencia científica que respalde la eficacia de productos o infusiones milagrosas. Automedicarse o sustituir el tratamiento médico puede resultar peligroso e, incluso, acelerar complicaciones”.

Indicó que la diabetes puede permanecer silenciosa por años y recordó que la ENSANUT 2023 estimó que 32.6 por ciento de las personas que viven con diabetes (casi una de cada tres) desconocía su diagnóstico, por lo que la revisión regular de la glucosa es esencial, incluso en ausencia de síntomas.

“Definitivamente, el control efectivo de la diabetes empieza con la información adecuada. Un paciente informado sabe por qué toma su medicamento, qué resultados esperar y cómo mantener hábitos sostenibles. Ese cambio de mentalidad es lo que verdaderamente transforma su calidad de vida”, concluyó.

Sergio Alberto Mendoza Álvarez, académico de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, destacó que es notorio el incremento de ese padecimiento en el mundo. De acuerdo con la FID, se proyecta que en 2045 habrá 783 millones de personas con esta enfermedad; “en Norteamérica, se espera que pasaríamos de 51 a 63 millones de casos”.

A decir del universitario, es necesario ocuparse de la pandemia de diabetes, particularmente en México, pues aquí es la segunda causa de muerte, y aunque la primera son los accidentes cardiovasculares, “muchas veces éstos son consecuencia de aquel padecimiento y la obesidad. Por lo tanto, sí nos ocupa conocer cuáles son las estadísticas que nos pueden llevar a tener una mejor comprensión de dicho mal y mayor conciencia sobre las medidas de prevención y terapéuticas”.