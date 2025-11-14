Senadora Carolina Viggiano denuncia citatorio ‘ilegal y político’ por caso ‘Estafa Siniestra’

La senadora priista Carolina Viggiano acusó al gobierno de Hidalgo de utilizar la Procuraduría estatal para perseguirla políticamente, luego de recibir un citatorio para declarar como testigo en las investigaciones de la llamada “Estafa Siniestra”, un presunto esquema de desvío de recursos vinculado a la administración del exgobernador Omar Fayad.

El encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Francisco Fernández Hasbun, confirmó que la legisladora Carolina Viggiano fue requerida después de que, en un podcast, afirmara contar con información relevante para el maxiproceso.

“Hace unos días la senadora hizo unos comentarios en un programa, y se le está citando a declarar para que comparta la información que tiene. Nos va a ayudar mucho en seguir integrando las carpetas y judicializarlas”, señaló.

Carolina Viggiano interpretó el citatorio como represalia por sus críticas al gobierno estatal. “Claramente se trata de un uso faccioso de la procuraduría para acosarme porque soy una opositora que denuncia omisiones y errores de un gobierno sin rumbo que todos los días traiciona lo que juró combatir”, afirmó.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, la senadora añadió que existe un contraste evidente entre el trato que se le da a ella y la ausencia de requerimientos hacia el exgobernador Fayad, hoy embajador en Noruega.

“Aún no he visto que llegue ningún citatorio a la embajada, pese a los señalamientos claros y concretos en su contra”, reprochó.

La Procuraduría General del Estado de Hidalgo me envió un citatorio para declarar sobre la Estafa Siniestra.



— Carolina Viggiano (@caroviggiano) November 14, 2025

Carolina Viggiano también cuestionó que el citatorio le fuera entregado con menos de 48 horas de anticipación, lo que calificó como una irregularidad. “Soy abogada y le puedo decir que su citatorio es ilegal, pero voy a atender el llamado porque no les tengo miedo y los voy a enfrentar”, dijo.

Carolina Viggiano denunció además la presencia del coordinador de Comunicación Social del gobierno estatal durante la conferencia donde el procurador informó del citatorio, lo que, a su juicio, confirma la naturaleza política del acto.

“¿Cómo explican que un funcionario de comunicación social estuviera a su lado dando información sobre mi citatorio? Esto viola la secrecía de la investigación”, acusó Carolina Viggiano.

El encargado de despacho de la PGJEH, Francisco Fernández Hasbun sostuvo que el procedimiento es estrictamente legal y que la senadora puede rendir su testimonio en formato digital si no puede acudir de manera presencial. Si no responde, agregó, será requerida nuevamente.

El funcionario insistió en que cualquier información que la legisladora comparta será valorada para fortalecer las investigaciones por desvío de recursos en la administración anterior. En tanto, Viggiano reafirmó que seguirá siendo crítica y fiel a sus principios. “No me van a intimidar”, concluyó.

