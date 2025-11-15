Agreden a personal de la UNAM durante vacunación; reanuda jornada el martes

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) denunció que, el viernes, un grupo de personas agredió a personal que atendía el Mega Centro de Vacunación en el Estadio Olímpico Universitario, y aclaró que no habrá extensión en la duración de esta campaña.

A través de un comunicado, la UNAM informó que, el viernes 14 de noviembre, último día de operación del Mega Centro de Vacunación instalado en el Estadio, un grupo de personas llegó al cierre exigiendo que les aplicaran los fármacos.

Mega Centro de Vacunación en Ciudad Universitaria. ı Foto: IMSS (vía Cuartoscuro)

De acuerdo con el comunicado, personal de la UNAM les explicó a estas personas que la operación había terminado, pero que podían acudir en otro momento. Sin embargo, narró la institución, estas personas, no conformes, exigieron a los trabajadores que les aplicaran las vacunas, lo que derivó en agresiones físicas.

“Un grupo de personas, que arribó luego de la conclusión de operaciones de este día, exigió a gritos ser vacunado. Cuando el personal universitario les aclaraba que podrían asistir al día siguiente, algunos provocadores agredieron y golpearon a trabajadores universitarios”, explicó la UNAM en un comunicado.

Comunicado de la UNAM. ı Foto: UNAM

Por lo anterior, en su documento, la Universidad aclaró que no habrá extensión de operaciones del Mega Centro para este martes 15 de noviembre, y que, quienes hayan faltado en recibir su fármaco, podrán hacerlo a partir del martes 18 de noviembre, en grupos pequeños.

Recordar que el lunes 17 de noviembre es feriado oficial y no se llevan a cabo actividades laborales o académicas.

“La UNAM reprueba categóricamente la violencia en cualquiera de sus expresiones. Lamenta que este suceso, que fue una excepción, haya afectado la operación del Mega Centro”, se lee en el comunicado.

De acuerdo con la UNAM, hasta el viernes 14 de noviembre, último día de operaciones del Mega Centro, acudieron a vacunarse 30 mil 862 personas, a quienes se les aplicaron 73 mil 671 vacunas.

La UNAM aclaró que, de este total, 27 mil 009 vacunas fueron de influenza, 11 mil 380 de neumococo, 26 mil 274 de COVID-19 y nueve mil 008 de triple viral.

“La UNAM agradece a miles de personas que asistieron a aplicarse sus inmunizaciones, así como al IMSS, ISSSTE, PEMEX y a las secretarías de Salud federal y de la Ciudad de México por su colaboración, y expresa su reconocimiento a las y los voluntarios de la comunidad universitaria quienes en jornadas de más de 12 horas hicieron posible esta campaña”, concluyó la Universidad en su comunicado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am