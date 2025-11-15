Diálogo está abierto, ‘innecesario recurrir a la violencia’: SCJN tras destrozos en Marcha ‘Generación Z’

Luego de los destrozos registrados este 15 de noviembre en el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), durante la denominada “Marcha de la Generación Z”, el máximo tribunal reiteró que su nueva integración mantiene la apertura al diálogo, al considerar “innecesario” el uso de la violencia ante el disenso.
Durante la movilización de este sábado, en la que supuestos jóvenes apartidistas marcharon para denunciar la inseguridad y violencia en el país, un grupo de encapuchados rompieron ventanas e hicieron pintas en la sede principal del Poder Judicial.
Ante lo que calificó como “expresiones de violencia aislada”, la Suprema Corte señaló que los manifestantes provocaron daños al edificio e intentaron ingresar de manera violenta a las instalaciones, ubicadas en la esquina sureste del Zócalo de la Ciudad de México.
¿Cuándo inicia el pago de Pensión Mujeres Bienestar de 60, 61 y 62 años?
Esto, luego de que un grupo de inconformes derribó parcialmente las vallas metálicas que resguardaban Palacio Nacional y sostuvo un enfrentamiento con policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que dejó, en total, 120 personas lesionadas, entre civiles y elementos de seguridad.
“Estos hechos desvirtúan el propósito legítimo de cualquier manifestación y vulneran el ambiente de respeto indispensable para el diálogo democrático", apuntó la SCJN, tras condenar los violentos actos.
En un breve comunicado, el máximo tribunal afirmó que reconoce y respeta la libertad de expresión, reunión y manifestación, al considerar que el disentimiento, sobre todo el de las voces jóvenes, es “fundamental” en una sociedad democrática.
Sin embargo, reiteró que la ministras y ministros que integran el Pleno han “mantenido abiertas las puertas al diálogo”, por ello, subrayan, “resulta innecesario recurrir a la violencia para expresar un reclamo”.
“El daño ocasionado afecta un espacio simbólico para la historia, la democracia y la justicia, cuyo fortalecimiento es tarea permanente de esta institución. La Suprema Corte refrenda su compromiso de continuar cercana a la ciudadanía, garantizando los derechos de todas y todos, siempre en un marco de responsabilidad y respeto”, aseguró.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
cehr