Este año nos ha ido bien y el próximo nos irá todavía mejor: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que este 2025 fue un año con notables resultados de las políticas de Transformación en el país, pero que el próximo, 2026, “nos va a ir todavía mejor”.

Al término del evento Pensión Mujeres Bienestar en Palizada, Campeche, la mandataria federal aseguró que los gobiernos de la Transformación han logrado cambios en beneficio de la ciudadanía, como construcción de escuelas, hospitales y reasignaciones de presupuesto.

Sin embargo, dijo, estos logros no son el único resultado de los gobiernos de la Transformación, sino que también ha derivado en un “cambio en la consciencia y en la forma de pensar”.

Pensión Mujeres Bienestar. Palizada, Campeche https://t.co/2w9Ue8vN9U — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 15, 2025

A propósito, aseguró que, gracias a este cambio y a las acciones del Gobierno federal, “estoy segura de que este año nos ha ido bien y el próximo nos va a ir todavía mejor”.

“La fuerza la tiene el pueblo, y cuando un pueblo se organiza, sabe de su historia, no hay nada que lo detenga. Estoy segura que este año nos ha ido bien y el próximo año nos va a ir todavía mejor”, expresó la presidenta al término del citado evento.

La presidenta Claudia Sheinbaum acudió a Campeche para anunciar los avances en la implementación del programa Pensión Mujeres Bienestar, el cual, aseguró, es en beneficio de las mujeres del estado y del país.

am