Detienen en Michoacán a Agustín ‘N’; contaba con orden de reaprehensión por homicidio

Autoridades federales detuvieron a Agustín “N”, quien contaba con una orden de reaprehensión por homicidio durante un operativo del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, realizado en un tramo carretero del estado, informaron dependencias del Gabinete de Seguridad.
De acuerdo con el comunicado oficial, la acción fue ejecutada por elementos de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Defensa), así como la FGR y la Guardia Nacional, quienes realizaban tareas de inspección como parte del reforzamiento de seguridad en la región.
Los agentes ubicaron un automóvil rojo con placas de Jalisco en la carretera Lázaro Cárdenas–Uruapan, a la altura de la caseta de cobro Santa Casilda. Tras marcarle el alto, los efectivos verificaron la identidad del conductor y confirmaron que contaba con una orden vigente de reaprehensión, como se narró en el documento.
El detenido, un hombre de 51 años, fue informado de sus derechos y trasladado ante el Ministerio Público para que se determine su situación legal.
En un mensaje en X, el Gabinete de Seguridad señaló que “se sigue trabajando de manera coordinada para detener a generadores de violencia y proteger a las familias michoacanas”.
Las instituciones federales reiteraron que su participación conjunta busca fortalecer la seguridad en Michoacán y atender a quienes alteran la tranquilidad en la entidad.
