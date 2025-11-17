Beca Rita Cetina fue entregada a 5 millones de beneficiarios: Mario Delgado

Mario Delgado Carillo, secretario de Educación Pública, informó durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que la Beca Rita Cetina fue dada a 5.59 millones de beneficiarios, en 16 mil 297 escuelas secundarias, y se tiene una inversión de 4 mil 977 millones de pesos.

Y respecto a la Beca Benito Juárez, indicó que este apoyo fue dado a 4 millones de beneficiarios en 6 mil 50 bachilleratos con una inversión de 4 mil 429 millones de pesos.

Mario Delgado Carillo dijo que para la Beca Rita Cetina, destinada para estudiantes de secundaria, quienes recibirán un apoyo económico bimestral de mil 900 pesos y 700 pesos adicionales por cada hijo extra, los documentos necesarios son la Identificación oficial en original y copia, acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio no mayor a tres meses del alumno y acta de nacimiento.

Mario Delgado Carillo destacó que quienes no quieran perderse ésta y otra información importante, podrían unirse a los canales de difusión estatales de WhatsApp, en el cuál estarán compartiendo detalles al respecto.

Mario Delgado Carillo recordó que la Presidenta Claudia Sheinbaum, en conjunto con la SEP, dieron inicio a la entrega de Tarjetas Bienestar para las y los beneficiarios el pasado 15 de noviembre en Jonuta Tabasco.

Mario Delgado Carillo recordó que fue así como se dio a conocer que la entrega de éste documento se llevaría a cabo de manera paulatina y que serían las escuelas quienes indicarían a las y los alumnos cuándo y cómo se llevaría a cabo el proceso para que pudieran recibir su plástico correspondiente.

Mario Delgado Carillo dijo que durante los meses de septiembre y octubre se llevó a cabo el registro para niñas, niños y jóvenes de educación secundaria, preparatoria y universidad a los programas estudiantes: Beca Rita Cetina, Beca Universal Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, los cuales buscan reducir el abandono escolar por falta de recursos.

Anuncian Beca Gertrudis Bocanegra dentro del Plan Michoacán

Julio César León Trujillo, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, anunció que, dentro del Plan Michoacán, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, se lanzará la Beca Gertrudis Bocanegra, con la cual darán una ayuda para transportes, visitando con más de 98 mil estudiantes en Michoacán.

La beca se llama así en honor a María Gertrudis Teodora Bocanegra Lazo Mendoza, nacida en Pátzcuaro, Michoacán, quien fue una mujer novohispana que apoyó el movimiento insurgente durante la guerra de Independencia de México y fue descubierta y sentenciada a muerte, ya que no quiso dar información acerca de las fuerzas insurgentes al gobierno virreinal.

“Estaremos arrancando el próximo lunes 24 ya las asambleas plantel por plantel educativo visitaremos 121 escuelas y dialogaremos con los más de 98 mil estudiantes de educación superior en Michoacán”, dijo León Trujillo durante la conferencia matutina.

El titular de Coordinación de Becas, dijo que al cierre de este ciclo escolar 2024-2025 “si hacemos ya la sumatoria de lo que representa en las becas para el bienestar en los tres niveles educativos ya superamos los 13 millones de becarios y la inversión supera también los 73 mil millones de pesos”, dijo.

Asimismo, dijo que “ahora para los que van ingresando en este nuevo ciclo escolar en los días anteriores realizamos ya las asambleas ya les informamos, de qué manera se iban a incorporar ya hicieron su registro atendimos 49 mil 571 asambleas y pudimos dialogar con madres, padres, tutores, estudiantes y la asistencia fue superior a los 2 millones de asistentes.”

Indicó que por el momento ya han terminado con el procesamiento del padrón de apertura de cuentas, etiquetado de tarjetas “y el día 25 de noviembre estaremos arrancando ya con la entrega de tarjetas, iniciaremos con educación media superior, educación superior, y una vez concluyendo esto arrancaremos también con Rita Cetina secundaria.”

