Expresiones violentas en marcha Generación Z no nos van a debilitar: Sheinbaum

Sheinbaum aseguró que los gritos y acusaciones en la marcha no afectarán a su administración.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que las consignas en contra del Gobierno federal, así como los actos vandálicos registrados durante las manifestaciones de la llamada Generación Z del sábado no la debilitarán ni a ella ni a su administración.

“No van a debilitar a la presidenta por lo que gritan; no nos vamos a rajar nunca”, dijo al recapitular los hechos ocurridos durante la movilización del Zócalo, que reunió a 17 mil personas.

Manifestación de la Generación Z realizada el sábado en el Zócalo de la CDMX. ı Foto: Jorge Butrón ›La Razón

Durante la Conferencia del Pueblo, Sheinbaum sostuvo que su administración se mantendrá firme ante los insultos y los actos violentos registrados.

TE RECOMENDAMOS: Discusión hoy en comisiones Prevé Senado cárcel de 42 años a montachoques

Aseguró que su compromiso con la ciudadanía permanece intacto. “Esos gritos y leperadas no me van a hacer nada, aquí estamos fuertes con el pueblo”, afirmó.

La mandataria federal denunció que durante la protesta hubo expresiones de racismo y clasismo, y pidió a las autoridades abrir una carpeta de investigación por la agresión de un hombre que amenazó de muerte a policías que resguardaban la valla de Palacio Nacional.

Según relató, el civil les gritaba “van a morir” mientras presumía tener armas de fuego.

Sobre la participación de jóvenes, la presidenta señaló que la marcha “no tenía nada que ver con la Generación Z” y sugirió que opositores conocidos estuvieron detrás de su difusión y financiamiento.

Explicó que corresponde a las autoridades indagar quién organizó y patrocinó la movilización, si bien pidió “no caer en provocaciones” por la búsqueda de esta información.

Sheinbaum también desestimó la repercusión internacional que tuvo la protesta al subrayar que la represión acusada por opositores “no es una realidad en México”.

Añadió que algunas expresiones contra su gobierno son reacciones coordinadas. “Decimos una cosa y rápido se preparan para mandar a alguien a gritarle a la presidenta”, comentó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am