Generación Z: ‘ruido, nueces y lecciones’, dice Monreal

Ricardo Monreal, presidente de JUCOPO en la Cámara de diputados, dijo que, a manera de reflexión, con motivo de la manifestación del sábado 15 de noviembre, decidió plasmar en letras su pensamiento en torno a la marcha realizada el fin de semana pasado, donde vio a una Generación Z con “ruido, nueces y lecciones”.

El congresista comentó que, aunque se esperaban cientos de miles de jóvenes que marcharían como parte de la Generación Z, “solo uno de cada diez lo era. Se esperaba una protesta apartidista, netamente ciudadana, sin colores: fue imposible evitar que los “cachavotos” acudieran, así fuera para la selfie. Se esperaba que fuera pacífica, pero la violencia la manchó: 120 personas heridas, 100 de ellas, policías”.

Y detalló que, aunque se vendió en las redes sociales como el movimiento que haría “cimbrar al gobierno de Claudia”, solo fue la marcha.

Comentó que el hecho de que no fuera lo que se esperaba no desacredita ni un ápice la legitimidad de las demandas de la marcha. “Hay que distinguir, como sugería Max Weber desde el siglo pasado, los juicios de valor (en realidad, prejuicios ideológicos, emociones sociales, intereses económicos y hasta dolencias psicosomáticas) de los juicios de hecho (el dato duro, la terca realidad y los agravios colectivos). La inseguridad, la extorsión, la corrupción son innegables”, dijo.

Un aspecto de la marcha de la Generación Z, el 15 de noviembre de 2025 ı Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, dijo se ha avanzado mucho y se están destinando programas, leyes, recursos y políticas públicas como nunca, pero un solo evento, “como el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, golpea la conciencia colectiva e incendia la pradera”. Sin embargo, advirtió que hay que seguir avanzando.

“Que esos eventos lamentables sirvan para tomar fuerza y avanzar, no para retroceder ni mucho menos para rendirse. Así se avanza en la adversidad: un paso atrás, dos adelante”.

Monreal dijo que “Donde el ruido se escuchó más fue en las redes. Ruido de bots (un 60 %), pero también orgánico (un 40 %); allí el enfrentamiento verbal fue parejo y la guerra del metaverso causó bajas por igual”. Y señaló que en medio del griterío y “las mentadas de madre”, una frase salió volando: “del odio y la ira no puede nacer la semilla de la paz, solo más veneno, violencia y muerte”.

Y advirtió que México no es Nepal ni Madagascar y que “nuestra democracia está lejos de la perfección, pero tampoco es la putrefacción de los Estados fallidos. Aún tiene instituciones, leyes y capacidad de maniobra para procesar demandas legítimas, encauzar movimientos sociales y garantizar la gobernabilidad democrática”.

En ese sentido el coordinador de los diputados en la cámara baja, advirtió que “Nuestra derecha tampoco es de primer mundo” y que esta es “Nacida, criada y cultivada en las zonas del confort palaciego, ahora que debe salir a la calle a defender los privilegios fiscales y presupuestales perdidos, el sol del mediodía la derrite, la sofoca y la agota”.

Asimismo, dijo que esa oposición tiene recursos, pero no discurso; apoyos externos, pero no asideros internos, y muchas más hormonas que neuronas y que a pesar del tiempo “No puede abandonar sus ismos identitarios: clasismo, racismo, elitismo y golpismo. Lo suyo no es la calle ni la plaza pública, sino la intriga, la conspiración y la imitación extralógica”.

A manera de reflexión, con motivo de la manifestación del sábado 15 de noviembre, escribí un artículo: “Generación Z: ruido, nueces y lecciones”. Espero tus comentarios:

➡️ https://t.co/mKyVG6kV9J pic.twitter.com/ybB311jNb7 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 17, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT