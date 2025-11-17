Profeco suma 209 inconformidades por Buen Fin 2025

Iván Escalante, procurador Federal del Consumidor, informó este lunes durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum que suman 209 inconformidades durante el Buen Fin 2025.

Recordó que “hoy finaliza esta campaña, en la cual tenemos mil 350 servidores públicos en un operativo especial en todos los estados de la república”.

Además, afirmó que la Procuraduría del Consumidor está instalada en 169 módulos fijos con 337 brigadas itinerantes que pueden estar atendiendo las personas consumidoras.

“Tenemos hasta el momento 209 inconformidades”, precisó el funcionario.

Señalo que en lo que va de la jornada del Buen Fin van casi 15 mil atenciones y asesorías a través de módulos y que estos van a continuar hasta el día de hoy.

“Y le vamos a dar seguimiento para atender a las personas consumidoras que hayan obtenido productos dentro de esta campaña”, refirió.

Dijo que los Consejos Profeco “ahora se los vamos a dedicar al Buen Fin”, y advirtió que para tomar la mejor decisión en elegir un producto es necesario que si “vas a cambiar o adquirir un nuevo electrodoméstico pantalla o electrónico se debe establecer un presupuesto que se ajuste a tus necesidades”.

En un segundo punto, el titular de Profeco mencionó que es necesario verificar el producto que se adquiere y revisar si este tiene garantía; en el punto tres señaló revisar si realmente es una oferta, y cuatro tomarle foto a tu comprobante de compra.

Respecto al seguimiento del precio de la gasolina, dijo que las estaciones que venden precios justos, apegándose al precio promedio nacional de 23 pesos con 59 centavos el litro de gasolina regular se identificó que en Veracruz tiene algunas estaciones en un costo de 23.20 por lo que “le vamos a poner una palomita y aquí en cada una de las regiones iguales los precios justos que encontramos en nuestro monitoreo, recordar que en ningún caso el margen de ganancia es superior a los 12 pesos por litro”.

Aunque advirtió que “tenemos los que se siguen volando la barda con los precios”, y ante ello señaló que “tenemos esta Oxxo Gas en Morelia Michoacán en 24.99 pesos regular y recordar que también por cada una de las regiones destacando hubo una Petro Seven, en Saltillo, Coahuila, que tiene un margen de 3 pesos con 33 centavos y les vamos a poner un tache”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR