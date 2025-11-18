Becas del Plan Michoacán ayudarán a 98 mil alumnos

Julio César León Trujillo, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, anunció que, dentro del Plan Michoacán, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, se lanzará la beca Gertrudis Bocanegra para apoyar a más de 98 mil estudiantes de la entidad con los gastos de transporte a sus escuelas.

“Estaremos arrancando, el próximo lunes 24, las asambleas plantel por plantel educativo. Visitaremos 121 escuelas y dialogaremos con los más de 98 mil estudiantes de educación superior en Michoacán”, informó León Trujillo.

Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, informó que la beca Rita Cetina fue otorgada a 5.59 millones de beneficiarios en 16 mil 297 escuelas secundarias y se tiene una inversión de 4 mil 977 millones de pesos (mdp).

Respecto a la beca Benito Juárez, indicó que este apoyo fue dado a cuatro millones de beneficiarios en seis mil 50 bachilleratos con una inversión de cuatro mil 429 mdp. La beca Rita Cetina está asignada para estudiantes de secundaria, quienes recibirán un apoyo económico bimestral de mil 900 pesos y 700 pesos adicionales por cada hijo extra.

En conferencia, Delgado Carrillo anunció la creación de 30 mil lugares para la enseñanza media superior y la puesta en marcha de la beca Gertrudis Bocanegra para el apoyo al transporte de los estudiantes michoacanos.

Para atender a la juventud mexicana y fortalecer la política educativa dirigida a las y los jóvenes, el secretario de Educación Pública afirmó que en 2026 se alcanzará la meta histórica de lograr una cobertura del 85 por ciento en educación media superior, gracias a la creación de 140 mil 85 nuevos lugares.

En el caso de la educación superior, señaló que el objetivo al final del sexenio es llegar a una cobertura del 55 por ciento mediante la apertura de alrededor de un millón de nuevos espacios universitarios.