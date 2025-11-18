Frente Frío 15: ¿Cuándo entra y qué estados afecta?

En los últimos días se ha registrado un descenso en las temperaturas, lo que incluso ha provocado que se emitan alertas amarillas en algunas regiones del país y hasta cancelación de clases y la instauración de albergues temporales.

La semana pasada el Frente Frío número 14 estaba ocasionando bajas temperaturas provocadas por la masa de aire polar, y se prevé que el Frente Frío 15 también provoque estragos en el clima del país.

El Frente Frío 15 ya está causando estragos en el país, pues este se estará desplazando sobre ell noreste de la República mexicana y estará en interacción con una vaguada polar.

Además también estará en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, y las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que provocará lluvias puntuales y caída de nieve o aguanieve.

Posible caída de nieve y aguanieve ı Foto: Especial

¿Qué estados afecta el Frente Frío 15?

En Baja California norte y centro, y en el noreste y norte de Sonora se registrarán lluvias puntuales fuertes, mientras que en Baja California Sur y Chihuahua habrá chubascos.

Asimismo también se prevé la posible presencia de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California y Sonora, y descenso de temperatura y vientos muy fuertes en el noreste del país.

Se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes en el norte y centro de Baja California, en el noreste y norte de Sonora, en el centro y sur de Guerrero, en el suroeste de Oaxaca y en el oeste y sur de Chiapas.

También se prevén intervalos de chubascos en Baja California Sur, Chihuahua, Michoacán, Estado de México, Morelos, en las regiones, Las Montañas y Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca en Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Inclusive lluvias aisladas en Sinaloa, Jalisco, Colima, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Puebla, y la posible caída de nieve o aguanieve en las Sierras de Baja California y el norte de Sonora.

En cuanto a las temperaturas mínimas, se esperan de -10 a -5 grados centígrados con heladas en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Recoendaciones ante temperaturas bajas ı Foto: Especial

También se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados centígrados con heladas en las zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Morelos y Puebla.

Además de temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados en las zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Veracruz y Oaxaca.