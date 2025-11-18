México cede lugares del AICM a aerolíneas de EU

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, detalló que las reuniones de México y Estados Unidos (EU) para revisar los temas aduaneros y vuelos internacionales tuvieron el objetivo de negociar el uso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez (AICM).

Sheinbaum Pardo detalló que se hizo una redistribución de los slots, donde aerolíneas mexicanas ceden sus espacios de vuelo a aerolíneas estadounidenses “dentro de un campo de competitividad”.

Lo anterior se originó luego de la decisión del Departamento de Transporte de EU (DOT) de suspender de manera provisional nuevas autorizaciones para vuelos de pasajeros y carga que salgan del AIFA hacia terminales de aquel país.

La mandataria confió en que se logrará un acuerdo con el país vecino como ha ocurrido con otros temas, como el arancelario y otros en los que el diálogo ha dado resultados.

EU puso claras las condiciones para revertir sus medidas al incluir la imposibilidad para operar nuevos vuelos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La mandataria explicó que México sostuvo recientemente una reunión con el DOT en la que se insistió en la importancia de que las aerolíneas norteamericanas operen tanto en el AICM como en el AIFA, como estrategia para equilibrar la carga aérea en la región metropolitana e integrar a los dos aeródromos en un solo sistema.

“La Ciudad de México tiene dos aeropuertos, o la zona metropolitana tiene dos aeropuertos, y lo que nosotros queremos es que los dos aeropuertos tengan suficientes vuelos y sean parte de un sistema”, afirmó.

Sheinbaum señaló que el objetivo no es que un lado “gane” operaciones en detrimento del otro, sino que EU acepte la importancia de apoyar a ambos.

“No es un asunto de si es el AIFA contra el Benito Juárez (AICM), sino el hecho de que es muy importante que ellos reconozcan la importancia de impulsar los dos aeropuertos, también con sus líneas aéreas estadounidenses”, destacó.