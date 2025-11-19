Audiencia clave definirá posible libertad anticipada para Javier Duarte

Este miércoles se celebra la tercera audiencia contra Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, en el Centro de Justicia Penal Federal ubicado en el Reclusorio Norte, en la que una juez de control decidirá si le concede la libertad anticipada.

El equipo legal de Javier Duarte sostiene que ya cumplió el 95 por ciento de su condena de nueve años por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

Se prevé que la Fiscalía General de la República (FGR) presente seis testigos, incluidos tres funcionarios estatales de Veracruz, con la intención de impedir que Duarte salga libre.

Por su parte, el abogado de Javier Duarte, Pablo Campuzano, afirmó que la resolución de libertad anticipada puede darse en las próximas horas y aseguró que no hay riesgo de nuevas órdenes de aprehensión.

La audiencia había sido diferida la semana pasada por la ausencia de fiscales estatales. Además, la FGR acusa a Duarte de cometer irregularidades mientras estuvo preso, como resguardar alcohol, modificar su celda y alterar el orden en distintos años, sanciones que incluyeron suspensiones de visitas por quince días.

Javier Duarte aún tiene pendiente cumplir cerca de cinco meses de su sentencia y, de no obtener la libertad anticipada, permanecerá en prisión hasta abril de 2026. Su defensa recalca que cumple con los criterios legales para salir antes, incluyendo un elevado porcentaje de tiempo cumplido y buena conducta validada por testigos que laboran en el Reclusorio Norte.

