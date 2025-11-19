Edson Andrade, impulsor de la ‘Marcha Generación Z’, abandona México tras filtración de datos por Morena

Edson Andrade Lemus, señalado por el Gobierno Federal como impulsor de marcha de la “Generación Z”, denunció que ha sido forzado a salir del país luego de que la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, exhibió sus datos personales.

Lo anterior, señaló, para garantizar su seguridad ante los datos sensibles —como la dirección de su domicilio— que la exsecretaria de Gobernación expuso públicamente en la red social X, y por los que el joven acusa que es perseguido.

“La persecución en mi contra ha llegado tan lejos que, para cuidar mi seguridad, hoy me veo obligado a abandonar mi hogar…y mi país. Ahora también expusieron mi dirección, todos mis datos personales (...). Ya no solo soy blanco del gobierno, también del crimen “, reprochó.

La persecución de la presidenta @Claudiashein en mi contra ha llegado tan lejos que para cuidar mi seguridad hoy me veo obligado a abandonar mi hogar…y mi país.



Ahora también expusieron mi dirección, todos mis datos personales y crearon la falsa narrativa de que tengo… pic.twitter.com/611du1vFnc — Edson Andrade (@EdsonAndradeL) November 19, 2025

El 18 de noviembre, Alcalde Luján expuso la filtración de un contrato firmado por Edson Andrade Lemus para una “estrategia digital y y gestión de redes sociales” del PAN en la Ciudad de México, por 2 millones 106 mil 810 pesos.

En las seis páginas compartidas por la líder morenista se detallan las condiciones del contrato, así como datos personales del joven, entre ellos su dirección e información de su credencial para votar.

Aunque el joven ha defendido su posición apartidista, también ha sido señalado de aparecer en spots durante la campaña presidencial de 2024 de la entonces candidata de la coalición PRI-PAN-PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz.

“Buscan criminalizarme por trabajar, exponiendo un contrato que nadie tiene que ver con mis opiniones políticas personales, sino con la producción de contenidos institucionales en los que claramente no salgo yo y tampoco realizo solo”, reclamó Edson tras la difusión intencional del contrato sin testar.

‘Generación Z’ alista segunda marcha para este 20 de noviembre

Mientras tanto, para este jueves 20 de noviembre la llamada “Generación Z” convocó a una segunda jornada de movilizaciones en la Ciudad de México en otras entidades de la República.

En la capital, la marcha coincide con el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana, que modificó su recorrido original para evitar encontrarse con los contingentes, que partirán a las 11:00 horas del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo.

La primera movilización tuvo lugar el pasado 15 de noviembre, aunque terminó con un disturbios y un enfrentamiento por los que inicialmente se reportaron 20 civiles y 100 policías lesionados, además de 20 personas detenidas.

Además, ante señalamientos de agresiones a civiles, entre ellos reporteros, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) investiga 18 incidentes de uso excesivo de la fuerza por los que el personal involucrado será suspendido hasta que concluyan las indagatorias.

Este 19 de noviembre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) precisó que finalmente fueron retenidas 19 personas, 18 adultas y un adolescente de 17 años, por su presunta participación en los delitos de tentativa de homicidio, resistencia de particulares, lesiones dolosas y robo.

Un juez de control resolvió vincular a proceso a 13 de las personas acusadas, mientras que otras cinco solicitaron la duplicidad del término constitucional y tienen programada una audiencia para el viernes 21 de noviembre.

Además, a ocho personas se les impuso prisión preventiva justificada, entre ellas Eduardo Josafat “N”, Alberto “N”, Fernando “N”, Francisco “N” y Arturo Quetzal “N”.

Diez personas enfrentarán su proceso en libertad, con medidas como presentación periódica. Entre ellas se encuentran Enrique “N”, Carlos Miguel “N”, Zahid “N”, José Luis “N”, Federico “N”, Perla Verónica “N”, Daniela “N” y Gabriel “N”, este último imputado por tentativa de homicidio.

El periodista Ignacio Gómez Villaseñor publicó originalmente una lista de las personas detenidas el 15 de noviembre, que coincide con los nombres difundidos por la Fiscalía. Aunque algunas han sido liberadas, han denunciado actos de tortura por parte de las autoridades capitalinas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr